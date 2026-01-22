Computertrends  »  České Epico míří do Švýcarska

České Epico míří do Švýcarska

Dnes

Česká značka příslušenství pro mobilní zařízení Epico rozšiřuje své mezinárodní působení a vstupuje na švýcarský trh. Od ledna 2026 jsou její produkty oficiálně dostupné v přední síti Apple Premium Partnera ART Computer, která patří mezi nejvýznamnější autorizované maloobchodní prodejce Apple produktů ve Švýcarsku. 

Spolupráce zahrnuje nejen prodej a reprezentativní vystavení příslušenství Epico ve všech šesti pobočkách ART Computer, ale také spuštění exkluzivní co‑brand prezentace „ART Computer by Epico“.

ART Computer působí na švýcarském trhu od roku 1995 jako certifikovaný Apple Premium Partner a autorizovaný servisní partner. Švýcarsko představuje pro výrobce Apple příslušenství jeden z nejzajímavějších trhů v Evropě. Podle průzkumu internetové služby Comparis používala již v roce 2024 téměř polovina všech majitelů chytrých telefonů v zemi iPhone, přičemž trh s těmito zařízeními v posledních letech výrazně rostl. Vstup značky Epico na švýcarský trh proto zapadá do dlouhodobé strategie mezinárodního růstu, která klade důraz na partnerství, lokální přítomnost a vysokou úroveň služeb.

Podle spoluzakladatele značky Epico Romana Nováčka se podařilo celý proces vstupu na nový trh zvládnout v rekordně krátkém čase a navíc během nejvytíženější předvánoční sezóny. Šlo o nastavení smluvních podmínek, přípravu a výrobu kompletního sortimentu cobrand značky „ART Computer by Epico“, zajištění logistiky, naskladnění i marketingové a prodejní přípravy. Spolupráce s ART Computer podle něj potvrzuje, že strategie partnerského růstu Epica je silná a funkční.

Epico se dlouhodobě profiluje jako značka, která neprovozuje vlastní e‑shop ani neprodává přes marketplace platformy, aby nekonkurovala svým partnerům. Místo toho buduje dlouhodobé strategické vazby a poskytuje partnerům komplexní podporu včetně logistických služeb, produktové prezentace a marketingových materiálů.

