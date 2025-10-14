Computertrends  »  České Radiokomunikace vstoupili do třetí fáze testů 5G vysílání pro mobily

České Radiokomunikace vstoupili do třetí fáze testů 5G vysílání pro mobily

Radan Dolejš
Včera

radiokomunikace Autor: IDG Czech Republic © Radan Dolejš

Vysílání v 5G Broadcast umožní divákům sledovat televizi ve vysoké kvalitě prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů, například na cestách, a to bez potřeby využití mobilních dat. Testy budou probíhat v Praze po celý rok a se stejným výkonem jako vysílání DVB-T2.

Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se kromě Česka testuje i v dalších zemích Evropy, například ve Francii, Německu, Itálii, Belgii nebo Polsku.  Pokročila možnost přijímat 5G vysílání na mobilních telefonech (koncových zařízeních), již nyní jsou k dispozici modely Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra, které po SW úpravě podporují příjem 5G Broadcast.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

„Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se jeví jako velmi perspektivní. Hlavními výhodami je vysoká efektivita využití kmitočtového spektra, jehož kapacita je limitovaná, výrazně nižší spotřeba elektrické energie a vysoká odolnost a dostupnost služeb v případě krizových událostí, “ říká Miloš Mastník, generální ředitel CRA.

CRA nyní startují testovací vysílání z vysílače Praha město-Žižkovská televizní věž se stejným výkonem, jako nyní běží vysílání v DVB-T2.

Účelem testu je ověřit nastavení a parametry sítě, pokrytí signálem, kompatibilitu telefonů, propojení 5 GB s datovými sítěmi a interoperabilita s mobilními sítěmi 5G v pásmu 700 MHz.

