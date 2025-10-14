České Radiokomunikace vstoupili do třetí fáze testů 5G vysílání pro mobily

Vysílání v 5G Broadcast umožní divákům sledovat televizi ve vysoké kvalitě prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů, například na cestách, a to bez potřeby využití mobilních dat. Testy budou probíhat v Praze po celý rok a se stejným výkonem jako vysílání DVB-T2.
Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se kromě Česka testuje i v dalších zemích Evropy, například ve Francii, Německu, Itálii, Belgii nebo Polsku. Pokročila možnost přijímat 5G vysílání na mobilních telefonech (koncových zařízeních), již nyní jsou k dispozici modely Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra, které po SW úpravě podporují příjem 5G Broadcast.
„Vysílání pomocí technologie 5G Broadcast se jeví jako velmi perspektivní. Hlavními výhodami je vysoká efektivita využití kmitočtového spektra, jehož kapacita je limitovaná, výrazně nižší spotřeba elektrické energie a vysoká odolnost a dostupnost služeb v případě krizových událostí, “ říká Miloš Mastník, generální ředitel CRA.
CRA nyní startují testovací vysílání z vysílače Praha město-Žižkovská televizní věž se stejným výkonem, jako nyní běží vysílání v DVB-T2.
Účelem testu je ověřit nastavení a parametry sítě, pokrytí signálem, kompatibilitu telefonů, propojení 5 GB s datovými sítěmi a interoperabilita s mobilními sítěmi 5G v pásmu 700 MHz.
