Computertrends  »  Další model Samsungu do řady S25

Další model Samsungu do řady S25

Radan Dolejš
Včera

Sdílet

Samsung Galaxy S25 Edge Autor: Samsung

Samsung rozšířil řadu Galaxy S o model Galaxy S25 Edge, který se vyznačuje tenkým a lehkým provedením. Telefon má tloušťku 5,8 milimetru a váží 163 gramů. K dosažení těchto parametrů výrobce upravil téměř všechny hlavní komponenty a výrobní procesy. 

smartphone

Přístroj je vybaven titanovým rámem, který zvyšuje jeho odolnost proti poškození. Přední stranu chrání sklokeramické sklo Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Displej má úhlopříčku 6,7 palce a nabízí rozlišení QHD+ s adaptivní obnovovací frekvencí v rozmezí od 1 do 120 Hz. Technologie Vision Booster podle výrobce upravuje barevné podání podle okolních světelných podmínek.

Uvnitř telefonu je procesor Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy s kapacitou baterie 3 900 mAh. Telefon podporuje kabelové nabíjení výkonem až 25 W, bezdrátové nabíjení a reverzní bezdrátové nabíjení pro dobíjení dalších zařízení.

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/

Fotoaparát nabízí hlavní snímač s rozlišením 200 megapixelů. Doplňuje jej ultraširokoúhlý 12megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a schopností makrofotografie. Telefon nemá teleobjektiv.

Operační systém je Android 15 s nadstavbou One UI 7, která zahrnuje funkce umělé inteligence Galaxy AI. Ta je integrována do uživatelského rozhraní a umožňuje základní multimodální služby, včetně asistence při tvorbě obsahu a zpracování fotografií. Díky spolupráci se společností Google zařízení podporuje funkce AI systému Gemini, jako je sdílení videa nebo obsahu obrazovky v reálném čase.

Galaxy S25 Edge je v České republice dostupný od 15. srpna 2025 ve dvou barevných provedeních: šedý titan a černý titan. Doporučená cena modelu s 12 GB RAM a 512 GB úložištěm je 34 499 Kč, s možností akční ceny 26 999 Kč do 31. srpna 2025. Varianta s 256 GB úložištěm stojí 31 499 Kč, při akci 23 999 Kč. Součástí nabídky je půlroční bezplatný přístup ke službě Google AI Pro a 2TB cloudovému úložišti.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Přehled daňových povinností do konce léta

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Příprava regulace AI v EU i v Česku pokulhává

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi si připlácejí za storna i domácí mazlíčky

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Ledová káva jako z kavárny: Můžete si ji připravit i doma

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni přispíval v průměru 2000 Kč

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ