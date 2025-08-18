Další model Samsungu do řady S25

Samsung rozšířil řadu Galaxy S o model Galaxy S25 Edge, který se vyznačuje tenkým a lehkým provedením. Telefon má tloušťku 5,8 milimetru a váží 163 gramů. K dosažení těchto parametrů výrobce upravil téměř všechny hlavní komponenty a výrobní procesy.
Přístroj je vybaven titanovým rámem, který zvyšuje jeho odolnost proti poškození. Přední stranu chrání sklokeramické sklo Corning Gorilla Glass Ceramic 2.
Displej má úhlopříčku 6,7 palce a nabízí rozlišení QHD+ s adaptivní obnovovací frekvencí v rozmezí od 1 do 120 Hz. Technologie Vision Booster podle výrobce upravuje barevné podání podle okolních světelných podmínek.
Uvnitř telefonu je procesor Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy s kapacitou baterie 3 900 mAh. Telefon podporuje kabelové nabíjení výkonem až 25 W, bezdrátové nabíjení a reverzní bezdrátové nabíjení pro dobíjení dalších zařízení.
Fotoaparát nabízí hlavní snímač s rozlišením 200 megapixelů. Doplňuje jej ultraširokoúhlý 12megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a schopností makrofotografie. Telefon nemá teleobjektiv.
Operační systém je Android 15 s nadstavbou One UI 7, která zahrnuje funkce umělé inteligence Galaxy AI. Ta je integrována do uživatelského rozhraní a umožňuje základní multimodální služby, včetně asistence při tvorbě obsahu a zpracování fotografií. Díky spolupráci se společností Google zařízení podporuje funkce AI systému Gemini, jako je sdílení videa nebo obsahu obrazovky v reálném čase.
Galaxy S25 Edge je v České republice dostupný od 15. srpna 2025 ve dvou barevných provedeních: šedý titan a černý titan. Doporučená cena modelu s 12 GB RAM a 512 GB úložištěm je 34 499 Kč, s možností akční ceny 26 999 Kč do 31. srpna 2025. Varianta s 256 GB úložištěm stojí 31 499 Kč, při akci 23 999 Kč. Součástí nabídky je půlroční bezplatný přístup ke službě Google AI Pro a 2TB cloudovému úložišti.
