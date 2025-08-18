Computertrends  »  EET Group bude spolupracovat se SystemHouse Solutions

EET Group bude spolupracovat se SystemHouse Solutions

dohoda, práce, akvizice Autor: Depositphotos

Distributor EET Groupu zavřel strategické partnerství s firmou SystemHouse Solutions, která se řadí mezi inovátory v oblasti technologie řízení přístupu. Cílem spolupráce je uspokojit rostoucí poptávku po integrovaných bezpečnostních řešení v oblastech, jako jsou zdravotnictví, školství a nápravná zařízení – tedy odvětvích s vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost.

V rámci partnerství EET Group kombinuje své rozsáhlé logistické kapacity, technické know-how a regionální zázemí s pokročilými technologiemi společnosti SystemHouse Solutions. Ta přináší na trh mimo jiné OSDP ověřené a Apple certifikované čtečky NFC RFID řady EXRead a související příslušenství.

