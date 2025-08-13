Honor uvedl na český trh skládačku Magic V5

Honor dnes uvedl na český trh smartphone Magic V5, který se v současnosti řadí mezi nejtenčí skládací smartphony na světě. V zavřeném stavu má tloušťku pouhých 8,8 milimetru a hmotnost 217 gramů, což jej řadí rozměrově i hmotnostně blízko běžným chytrým telefonům.
Po rozevření je tloušťka zařízení jen 4,1 milimetru, přestože obsahuje dva plnohodnotné displeje, centrální pant, zesílený rám, vysokokapacitní baterii a systém chlazení.
Z pohledu konstrukce je dosažení takové kombinace tenkého profilu a nízké hmotnosti komplikovanější, než jen minimalizace hmotnosti – jednotlivé prvky, jako jsou reproduktory, pant či baterie, obvykle naopak zvyšují rozměry. Výrobce toho dosáhl úpravou konstrukce, použitím odlehčených materiálů a výrobními procesy řízenými umělou inteligencí, které umožnily optimalizovat umístění komponent i celkovou ergonomii.
Telefon je vybaven vnitřním i vnějším displejem o rozměrech vhodných pro každodenní používání. Lze jej pohodlně ovládat jednou rukou v zavřeném stavu a po otevření nabídne velkou pracovní a multimediální plochu, přičemž pant je jen s minimální nerovností na displeji.
Jednou z nejvýznamnějších technických novinek je použití křemíkovo‑uhlíkové baterie s kapacitou 5 820 mAh a 15% podílem křemíku. Tento typ konstrukce, založený na patentované vícevrstvé architektuře, odděluje křemík a grafit do samostatných vrstev, čímž se zlepšuje proudění elektrolytu, tepelná stabilita i účinnost nabíjení.
Podle interních testů má baterie zajistit až 49 hodin a 48 minut provozu na jedno nabití. Přínosem má být i delší životnost akumulátoru a snížení environmentální zátěže při jeho výrobě a recyklaci.
S rostoucí poptávkou po ultratenkých zařízeních roste i nárok na odolnost, zvláště u skládacích modelů. Magic V5 využívá moderní materiály, které mají snižovat riziko poškrábání a opotřebení, výrobce hovoří o použití tzv. „vesmírných“ slitin a úprav povrchů pro vyšší odolnost proti drobnému mechanickému poškození. Konstrukční řešení přitom zachovává lehkost a štíhlý profil, aniž by snižovalo pevnost rámu nebo životnost pantu.
Kombinace tenkého provedení, inovované bateriové technologie a zvýšené mechanické odolnosti má poskytnout uživatelům zařízení, které v každodenním provozu funguje stejně spolehlivě jako tradiční chytré telefony, ale nabízí výhodu větší zobrazovací plochy a flexibility skládací konstrukce.
Smartphone Honor Magic V5 také vylepšil fotografickou sestavu, nabízí nyní kromě jiného trojnásobný optický zoom a digitální až stonásobný. Ten doplňuje AI, která z nepříliš ostrých fotek dovede za dobrého světla vykouzlit relevantní fotografie.
Ostatně na umělou inteligenci Honor sází v mobilu všude. Nabízí i třeba automatické titulkování videí nebo překlady hovorů.
