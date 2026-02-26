Computertrends  »  HP uvádí na trh nové domácí fototiskárny Envy Photo

HP uvádí na trh nové domácí fototiskárny Envy Photo

Radan Dolejš
Včera

HP ENVY Photo

Společnost HP představila dvě nové inkoustové tiskárny pro domácnosti, a to modely HP Envy Photo 7930 a HP Envy Photo 7931. Tyto zařízení jsou určena pro uživatele, kteří preferují tisk rodinných fotografií přímo doma namísto jejich uchovávání pouze v mobilních zařízeních. 

Kromě standardních funkcí tisku a skenování se zaměřují na kvalitu fotografického výstupu s důrazem na věrné podání barev a rychlé přepínání mezi kancelářskými dokumenty a fotopapírem.

Řada Envy Photo 7900 zahrnuje tyto modely s inovacemi v podobě technologie HP True-to-Screen a inkoustu s vylepšenými fotografickými vlastnostmi. Jde o řešení, které zajišťuje věrnější barvy a jemnější detaily, takže tištěný výsledek odpovídá zobrazení fotografie na displeji. Oba modely podporují bezokrajový tisk a vysoké rozlišení barevného tisku pro ostré detaily a plynulé přechody na fotopapíru.

Praktičnost pro každodenní domácí provoz

Konstrukce zohledňuje běžné domácí využití, kde se tiskne průběžně na různé účely – od pracovních dokumentů přes školní materiály až po fotografie nebo personalizované výstupy jako přání a koláže. 

Samostatný zásobník na fotopapír umožňuje rychlý přechod z běžného papíru na fotopapír bez manuální výměny. Ovládání přes mobilní aplikaci HP usnadňuje tisk z telefonu, což zkracuje celkový proces.

Udržitelnost je řešena materiálově i provozně. Konstrukce tiskáren obsahuje minimálně 60 procent recyklovaného plastu a funkce automatického oboustranného tisku snižuje spotřebu papíru v každodenním režimu.

Modely jsou funkčně velmi podobné, s rozdíly především v produktové variantě a dostupnosti u prodejců. Kódy jsou HP Envy Photo 7930 (B63K5B) a HP ENVY Photo 7931 (B6JX3B). Doporučená cena pro oba modely činí 2 399 Kč.

 

Autor aktuality

Radan Dolejš

