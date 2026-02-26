HP uvádí na trh nové domácí fototiskárny Envy Photo

Společnost HP představila dvě nové inkoustové tiskárny pro domácnosti, a to modely HP Envy Photo 7930 a HP Envy Photo 7931. Tyto zařízení jsou určena pro uživatele, kteří preferují tisk rodinných fotografií přímo doma namísto jejich uchovávání pouze v mobilních zařízeních.
Kromě standardních funkcí tisku a skenování se zaměřují na kvalitu fotografického výstupu s důrazem na věrné podání barev a rychlé přepínání mezi kancelářskými dokumenty a fotopapírem.
Řada Envy Photo 7900 zahrnuje tyto modely s inovacemi v podobě technologie HP True-to-Screen a inkoustu s vylepšenými fotografickými vlastnostmi. Jde o řešení, které zajišťuje věrnější barvy a jemnější detaily, takže tištěný výsledek odpovídá zobrazení fotografie na displeji. Oba modely podporují bezokrajový tisk a vysoké rozlišení barevného tisku pro ostré detaily a plynulé přechody na fotopapíru.
Praktičnost pro každodenní domácí provoz
Konstrukce zohledňuje běžné domácí využití, kde se tiskne průběžně na různé účely – od pracovních dokumentů přes školní materiály až po fotografie nebo personalizované výstupy jako přání a koláže.
Samostatný zásobník na fotopapír umožňuje rychlý přechod z běžného papíru na fotopapír bez manuální výměny. Ovládání přes mobilní aplikaci HP usnadňuje tisk z telefonu, což zkracuje celkový proces.
Udržitelnost je řešena materiálově i provozně. Konstrukce tiskáren obsahuje minimálně 60 procent recyklovaného plastu a funkce automatického oboustranného tisku snižuje spotřebu papíru v každodenním režimu.
Modely jsou funkčně velmi podobné, s rozdíly především v produktové variantě a dostupnosti u prodejců. Kódy jsou HP Envy Photo 7930 (B63K5B) a HP ENVY Photo 7931 (B6JX3B). Doporučená cena pro oba modely činí 2 399 Kč.
