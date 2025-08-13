HP Workforce Experience Platform nyní i v České republice

HP spustilo digitální platformu HP Workforce Experience Platform (WXP) v České republice. WXP je cloudová platforma, která má pomoci administrátorům sledovat provoz IT infrastruktury a za pomoci AI reagovat na blížící se problémy.
Základem řešení je cloudová platforma provozovaná HP, která sbírá provozní údaje z počítačů, tiskáren, videokonferenčních řešení, ale také ze síťových prvků. Získaná data jsou analyzována a AI provádí korelace trendů. Na počítači uživatele běží malý agent, která data sbírá a odesílá zabezpečeným kanálem do cloudu.
Od volného místa na disku, stavu aktualizací operačního systému až po kvalitu videohovorů. A to nejen na počítačích HP, ale i od jiných výrobců. HP jejich počet stále rozšiřuje stejně jako množství poskytovaných údajů.
Platforma WXP dnes funguje u stovek zákazníků na milionech zařízení po celém světě. Využívá data i z rozsáhlého ekosystému HP, včetně více než 24 milionů koncových zařízení. Tento rozsah umožňuje společnosti HP nabízet pokročilé prediktivní nástroje, které pomáhají předcházet výpadkům dříve, než ovlivní produktivitu.
Kromě ryze technických údajů je platforma schopna získávat data o spokojenosti uživatelů a mohou se také vyjadřovat k nejčastějším problémům, které je trápí. WXP pomocí umělé inteligence vyhodnocuje tisíce odpovědí z dotazníků a odhaluje opakující se problémy, na které se má IT zaměřit. Když se ukazatele spokojenosti začnou zhoršovat, IT manažeři tento trend zachytí a mohou adekvátně reagovat dříve, než se problémy vyhrotí.
Součástí je také Fleet Explorer. Nový AI nástroj využívající technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP), který IT manažerům umožňuje okamžitě získat přehled o stavu zařízení. Místo zdlouhavého procházení reportů stačí položit otázku a ihned získat potřebné odpovědi – například: „Která zařízení měla za posledních 30 dní nejvyšší využití paměti?“ Na základě těchto dat pak mohou správci včas zasáhnout a naplánovat například upgrade daných systémů.
Do WXP byla nově integrována platforma Vyopta: Zákazníci společností HP a Vyopta nyní mohou v rámci WXP sledovat celkový stav prostředí pro spolupráci – včetně videokonferenčních a hlasových zařízení i příslušného softwaru. WXP je vybaveno sadou přednastavených skriptů, upozornění a dashboardů, které zjednodušují monitoring a automatizaci procesů, a pomáhají optimalizovat IT provoz.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.