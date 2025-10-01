Huawei začal prodávat další - sluchátka FreeBuds 7i

Huawei FreeBuds 7i jsou bezdrátová sluchátka s podporou pokročilého potlačení hluku díky technologii Intelligent Dynamic ANC 4.0, která adaptivně reaguje na intenzitu okolního ruchu.
Ve sluchátkách je použit ultravelký vzduchový otvor pro absorpci a potlačení rušivých zvuků. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že zvuk tlumí opravu dobře – čím větší hlučnost, tím lepší funkčnost.
Základem sluchátek je 11mm dynamický měnič se čtyřmi magnety, přičemž sluchátka mají certifikaci Hi-Res Audio. Tomu odpovídá rozšířená frekvenční charakteristika a schopnost přenášet více detailů.
Huawei implementoval do sluchátek také mikrofon s kostní vodivostí v kombinaci se třemi výkonnými akustickými mikrofony. Vše je řízeno vlastním AI algoritmem pro účinnou redukci šumu během telefonních hovorů, podle údajů výrobce zvládají hovory v prostředí s okolním hlukem až 90 dB.
Sluchátka podporují ovládání pohybem hlavy – přikývnutím lze například přijmout hovor, zavrtěním odmítnout, což umožňuje základní ovládání bez použití rukou. Dokonce je tu i monitoring pohybu hlavy při poslechu hudby pro prostorový efekt, což není omezeno na konkrétní zdroje nebo zařízení.
Pro pohodlné nošení jsou k dispozici čtyři velikosti silikonových nástavců, ergonomie vychází ze zaoblených křivek a geometrie samotných sluchátek. Jsou dostupná v modré, bílé a černé variantě, doporučená cena pro český trh je stanovena na 2 499 korun.
