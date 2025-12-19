Jak generativní AI řídí český laserový výzkum

Světové laserové zařízení ELI Beamlines provozuje v Dolních Břežanech nedaleko Prahy několik pokročilých laserů, mezi které patří kilojoulový laser L4 ATON. Tento přístroj nedávno dosáhl špičkového výkonu přesahujícího 5 petawattů (PW = 10¹⁵ W neboli jeden milion miliard wattů). Provádění takto náročných experimentů přitom vyžaduje vysoce stabilní prostředí, teplotu a vlhkost.
Pomocí IBM watsonx vyvinula společnost IBM digitální dvojče laserové haly ELI Beamlines, které umožňuje řídit prostředí haly prediktivně. V pilotní fázi projektu využívá ELI Beamlines vývojářské studio watsonx.ai k trénování modelu umělé inteligence IBM Granite Time Series na platformě Red Hat Open Shift AI, a také nástroj IBM Decision Optimization pro vytváření optimálního plánu podmínek prostředí v laserové hale.
Toto řešení umožňuje ELI Beamlines detailně upravovat charakteristiky prostředí a udržovat je stabilní pro práci s vysokoenergetickými vysokorepetičními laserovými systémy.
Roman Kuřátko, vedoucí infrastruktury a IT ve výzkumném centru ELI Beamlines, vysvětluje přínos této technologie: „Inovace na poli chlazení zesilovačů, laserové diagnostiky, řídicích systémů a adaptivní optiky výrazně zlepšují kvalitu, stabilitu a spolehlivost laserového paprsku. Zároveň je ale nezbytné udržovat vysoce stabilní vnitřní prostředí. Pomocí technologie digitálních dvojčat a díky schopnostem IBM watsonx dosahujeme úrovně stability laserové haly, kterou náš výzkum vyžaduje.“
„Dokončením pilotní fáze projektu jsme centru ELI Beamlines předvedli, jak ovládat vnitřní prostředí výzkumného zařízení pomocí prediktivního přístupu s využitím IBM watsonx.ai. Naše řešení nejenže zvyšuje stabilitu vnitřního prostředí, ale také snižuje provozní náklady na tamější výzkum,“ dodává Ondřej Král, AI Engineer ve společnosti IBM.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.