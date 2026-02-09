Laserové centrum v Dolních Břežanech nasazuje nové ERP

Laserové centrum Extreme Light Infrastructure (ELI) zavádí jednotný ERP systém od SAP, který má propojit jeho pobočky a zjednodušit práci zaměstnancům. Nová softwarová platforma vytvoří základ pro řízení organizace pod jedním vedením napříč všemi výzkumnými centry.
ELI nasadí řešení nejprve ve vědeckém centru v Dolních Břežanech a maďarském Szegedu. Do budoucna zvažuje zapojení pracoviště v rumunském Măgurele.
ELI dosud používalo ve svých vědeckých centrech odlišné systémy, které fungovaly nezávisle na sobě.
„Investice do společného ERP je klíčovým krokem k tomu, aby ELI fungovalo více jako jeden celek a zároveň si udrželo pozici světového lídra v laserové vědě. Nový systém zlepší spolupráci mezi jednotlivými pracovišti a pomůže nastavit stejná pravidla kvality napříč organizací. Díky tomu můžeme efektivněji využívat dostupné zdroje ve prospěch vědy,“ říká Florian Gliksohn, výkonný ředitel ELI.
Softwarová platforma ovlivní fungování celé organizace. Personalisté budou pracovat s centralizovanými daty a digitalizovanými procesy při náboru, hodnocení a rozvoji zaměstnanců. Finanční oddělení využije integrované AI funkce pro rychlejší párování plateb s fakturami nebo získání okamžitého přehledu o finančních ukazatelích. Vědeckým pracovníkům systém usnadní koordinaci mezinárodních projektů.
