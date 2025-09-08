Lenovo představilo rozšířené portfolio zařízení i řešení s umělou inteligencí

Lenovo na veletrhu IFA 2025ukázalo řadu produktů s integrovanou umělou inteligencí určených pro spotřebitele, firmy i mobilní segment.
Mezi novinky pro firemní zákazníky patří koncept ThinkBook VertiFlex, který nabízí 14palcový displej otočný mezi horizontálním a vertikálním režimem, doplněný AI-adaptivním uživatelským rozhraním. Lenovo představilo také Smart Motion Concept – víceosý stojan na notebook ovládaný gesty a hlasem, zaměřený na ergonomii a zdraví uživatele.
Lenovo aktualizovalo portfolio mobilních pracovních stanic včetně modelů ThinkPad P16 Gen 3, P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s Gen 4 a P14s Gen 6. Tyto stanice jsou cílené na náročné uživatele a podporují AI vývoj a kreativní procesy na různých úrovních. Dále byla představena barevná varianta Glacier White pro ThinkPad X9 Aura Edition, dostupná v 14" a 15" provedení.
Produktivitu rozšiřuje nový 39,7palcový zakřivený ultraširokoúhlý monitor ThinkVision P40WD-40 s rozlišením 5120×2160 a dokováním přes Thunderbolt 4. Lenovo také uvedlo novou generaci ThinkPad Smart Dock, včetně modelu Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 s vysokorychlostním připojením, cloudovou správou zařízení a podporou až čtyř displejů s vysokou obnovovací frekvencí. Koncept Magic Bay HUD pro ThinkBook bude brzy dostupný na vybraných trzích.
V rámci programu AI Fast Start Lenovo spolupracuje s Intel AI Assistant Builderem na pilotních řešeních asistentů běžících přímo na zařízení, kde se klade důraz na personalizaci a ochranu soukromí.
Mezi herními novinkami je kapesní herní počítač Lenovo Legion Go o úhlopříčce 8,8 palce s OLED displejem, vylepšenými ovladači TrueStrike a vyšší výdrží baterie. Dále byly představeny model Legion Pro 7 (16"), LOQ Tower 26ADR10 a tři herní monitory Legion Pro OLED (32UD-10, 27UD-10, 27Q-10) s vysokými obnovovacími frekvencemi a technologií PureSight.
Pro podporu pohlcujícího hraní vyjde softwarová aktualizace pro Legion Glasses Gen 2 s přidáním 3D módu, kompatibilního s více než 20 tituly na zařízení Legion Go a noteboocích Lenovo.
Lenovo také uvedlo FlickLift, inteligentní overlay software pro rychlejší úpravu obrázků na zařízeních Yoga a IdeaPad, který dokáže odstraňovat pozadí, zaostřovat objekty a usnadnit práci s fotografiemi napříč aplikacemi.
V portfoliu tabletů Lenovo představilo nový Yoga Tab s 3.2K PureSight Pro displejem, hybridními AI funkcemi a podporou Lenovo Tab Pen Pro. Ultra lehký Idea Tab Plus nabízí integrované AI nástroje jako Smart Notes a Circle to Search s podporou platformy Gemini, zaměřené na zjednodušení práce s poznámkami a vyhledáváním.
Mezi nová chytrá zařízení Motorola patří model motorola edge 60 neo s AI funkcemi optimalizujícími fotografování, produktivitu a uživatelskou zkušenost, vybavený trojitým fotoaparátem se senzorem Sony LYTIA a teleobjektivem. Dále byly uvedeny modely moto g06 a moto g06 power s velkým 6,88" displejem, 50Mpx fotoaparátem s AI, zvukem Dolby Atmos a funkcí Circle to Search od Googlu.
Verze moto g06 power je vybavena baterií s kapacitou 7000 mAh a výdrží až 2,5 dne, oba telefony podporují až 12 GB RAM s RAM Boost a 256 GB úložiště.
