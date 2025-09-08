Computertrends  »  Lenovo představilo rozšířené portfolio zařízení i řešení s umělou inteligencí

Lenovo představilo rozšířené portfolio zařízení i řešení s umělou inteligencí

Radan Dolejš
8. 9. 2025

Sdílet

lenovo laptop Autor: Lenovo

Lenovo na veletrhu IFA 2025ukázalo řadu produktů s integrovanou umělou inteligencí určených pro spotřebitele, firmy i mobilní segment.

Mezi novinky pro firemní zákazníky patří koncept ThinkBook VertiFlex, který nabízí 14palcový displej otočný mezi horizontálním a vertikálním režimem, doplněný AI-adaptivním uživatelským rozhraním. Lenovo představilo také Smart Motion Concept – víceosý stojan na notebook ovládaný gesty a hlasem, zaměřený na ergonomii a zdraví uživatele.

Lenovo aktualizovalo portfolio mobilních pracovních stanic včetně modelů ThinkPad P16 Gen 3, P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s Gen 4 a P14s Gen 6. Tyto stanice jsou cílené na náročné uživatele a podporují AI vývoj a kreativní procesy na různých úrovních. Dále byla představena barevná varianta Glacier White pro ThinkPad X9 Aura Edition, dostupná v 14" a 15" provedení. 

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

Produktivitu rozšiřuje nový 39,7palcový zakřivený ultraširokoúhlý monitor ThinkVision P40WD-40 s rozlišením 5120×2160 a dokováním přes Thunderbolt 4. Lenovo také uvedlo novou generaci ThinkPad Smart Dock, včetně modelu Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 s vysokorychlostním připojením, cloudovou správou zařízení a podporou až čtyř displejů s vysokou obnovovací frekvencí. Koncept Magic Bay HUD pro ThinkBook bude brzy dostupný na vybraných trzích.

V rámci programu AI Fast Start Lenovo spolupracuje s Intel AI Assistant Builderem na pilotních řešeních asistentů běžících přímo na zařízení, kde se klade důraz na personalizaci a ochranu soukromí.

Mezi herními novinkami je kapesní herní počítač Lenovo Legion Go o úhlopříčce 8,8 palce s OLED displejem, vylepšenými ovladači TrueStrike a vyšší výdrží baterie. Dále byly představeny model Legion Pro 7 (16"), LOQ Tower 26ADR10 a tři herní monitory Legion Pro OLED (32UD-10, 27UD-10, 27Q-10) s vysokými obnovovacími frekvencemi a technologií PureSight. 

Pro podporu pohlcujícího hraní vyjde softwarová aktualizace pro Legion Glasses Gen 2 s přidáním 3D módu, kompatibilního s více než 20 tituly na zařízení Legion Go a noteboocích Lenovo.

Lenovo také uvedlo FlickLift, inteligentní overlay software pro rychlejší úpravu obrázků na zařízeních Yoga a IdeaPad, který dokáže odstraňovat pozadí, zaostřovat objekty a usnadnit práci s fotografiemi napříč aplikacemi.

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka Přečtěte si také:

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka

V portfoliu tabletů Lenovo představilo nový Yoga Tab s 3.2K PureSight Pro displejem, hybridními AI funkcemi a podporou Lenovo Tab Pen Pro. Ultra lehký Idea Tab Plus nabízí integrované AI nástroje jako Smart Notes a Circle to Search s podporou platformy Gemini, zaměřené na zjednodušení práce s poznámkami a vyhledáváním.

Mezi nová chytrá zařízení Motorola patří model motorola edge 60 neo s AI funkcemi optimalizujícími fotografování, produktivitu a uživatelskou zkušenost, vybavený trojitým fotoaparátem se senzorem Sony LYTIA a teleobjektivem. Dále byly uvedeny modely moto g06 a moto g06 power s velkým 6,88" displejem, 50Mpx fotoaparátem s AI, zvukem Dolby Atmos a funkcí Circle to Search od Googlu.

Verze moto g06 power je vybavena baterií s kapacitou 7000 mAh a výdrží až 2,5 dne, oba telefony podporují až 12 GB RAM s RAM Boost a 256 GB úložiště.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více
Docker
22. 9. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Konec poskytování součinností v exekucích?

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Půjčovny elektrokol jedou. Kolik stojí den v sedle?

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Šel na jubilejní dárcovský odběr krve, odešel s diagnózou leukémie

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Zapomenuté roky do důchodu? Doložte je dřív, než bude pozdě

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ