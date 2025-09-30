Computertrends  »  Nové portfolio kapalinového chlazení Schneider Electric pro datová centra a AI infrastrukturu

Nové portfolio kapalinového chlazení Schneider Electric pro datová centra a AI infrastrukturu

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

datové centrum, ai, spotřeba elektřiny Autor: Radan Dolejš s podporou AI

Schneider Electric uvedl na trh komplexní portfolio kapalinového chlazení pro datová centra a AI infrastrukturu, což je první představení této řady po akvizici firmy Motivair. 

Novinka zahrnuje škálovatelné jednotky pro distribuci chladiva (CDU), které aktuálně chladí šest z deseti nejvýkonnějších superpočítačů na světě a jsou certifikované pro práci s nejnovějšími generacemi procesorů a GPU. Rozmezí výkonu těchto jednotek začíná na 105 kW a končí až na hranici 2,5 MW na rack.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Součástí portfolia jsou i zadní dveřní výměníky ChilledDoor, určené pro racky s vysokou hustotou až do 75 kW, dále jednotky Liquid-to-Air HDU, které zvládají odvod až 100 kW tepla na velmi malé ploše a jejich konstrukce umožňuje instalaci bez přímého napojení na vodu. 

Výrobce zároveň nabízí chladicí okruhy s uzavřeným cyklem a suchými chladiči, jež snižují spotřebu vody a zvyšují celkovou energetickou efektivitu chlazení až o 20% oproti dosavadním řešením.

Celkové portfolio je doplněno o dynamické chladicí desky pro přímé chlazení procesorů a GPU, řadu chillerů a systémovou správu prostřednictvím softwaru EcoStruxure. Nové řešení je určeno zejména pro hyperscale, kolokační a HPC datová centra s extrémními požadavky na tepelné zatížení a je ihned dostupné v globálním měřítku.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Bitcoin pro začátečníky
1. 10. 2025
9:00
Více
Terraform
1. 10. 2025
9:30
Více
Proxmox
2. 10. 2025
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

10 prototypů Škody, které nikdy nespatřily sériovou výrobu

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ