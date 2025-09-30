Nové portfolio kapalinového chlazení Schneider Electric pro datová centra a AI infrastrukturu

Schneider Electric uvedl na trh komplexní portfolio kapalinového chlazení pro datová centra a AI infrastrukturu, což je první představení této řady po akvizici firmy Motivair.
Novinka zahrnuje škálovatelné jednotky pro distribuci chladiva (CDU), které aktuálně chladí šest z deseti nejvýkonnějších superpočítačů na světě a jsou certifikované pro práci s nejnovějšími generacemi procesorů a GPU. Rozmezí výkonu těchto jednotek začíná na 105 kW a končí až na hranici 2,5 MW na rack.
Součástí portfolia jsou i zadní dveřní výměníky ChilledDoor, určené pro racky s vysokou hustotou až do 75 kW, dále jednotky Liquid-to-Air HDU, které zvládají odvod až 100 kW tepla na velmi malé ploše a jejich konstrukce umožňuje instalaci bez přímého napojení na vodu.
Výrobce zároveň nabízí chladicí okruhy s uzavřeným cyklem a suchými chladiči, jež snižují spotřebu vody a zvyšují celkovou energetickou efektivitu chlazení až o 20% oproti dosavadním řešením.
Celkové portfolio je doplněno o dynamické chladicí desky pro přímé chlazení procesorů a GPU, řadu chillerů a systémovou správu prostřednictvím softwaru EcoStruxure. Nové řešení je určeno zejména pro hyperscale, kolokační a HPC datová centra s extrémními požadavky na tepelné zatížení a je ihned dostupné v globálním měřítku.
