Novinka Sandisku pro AI

Sandisk představil novou technologickou platformu UltraQLC, která přináší SSD s kapacitou až 256 TB. Tento disk, určený především pro datově náročné aplikace jako umělá inteligence, cloudová datová jezera a analytiku, nabízí mimořádnou kapacitu a výkon v kompaktním U.2 formátu.
Technologie UltraQLC využívá 218vrstvou BiCS 3D QLC NAND paměť s novým konceptem CBA (CMOS Directly Bonded to Array) a vlastní vícejádrový řadič s upraveným firmwarem.
Klíčovou inovací je funkce Direct Write QLC, která umožňuje zapisovat data přímo do QLC vrstvy bez využití tradiční mezipaměti typu SLC, což zjednodušuje zápis, snižuje latenci a zvyšuje odolnost vůči výpadku napájení.
Disk je také vybaven technologií Dynamic Frequency Scaling, která dle výrobce zvyšuje výkon až o 10% při stejné spotřebě energie. UltraQLC SSD je optimalizován pro vysokou propustnost a spolehlivost i při extrémně velkých objemech dat, což je klíčové právě pro AI a další náročné cloudové služby.
Disk je vhodný pro použití ve firemních datových centrech, poskytovatelích cloudových služeb a firmách zaměřených na umělou inteligenci. Pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) díky energetické efektivitě a zvýšené datové hustotě. Přináší také správu dat s optimalizovaným profilem udržení dat, která snižuje potřebu osvěžování uložených informací a tím šetří energii a zvyšuje spolehlivost.
Sandisk plánuje začít dodávky modelů s kapacitami 128 TB a 256 TB v první polovině roku 2026. Platforma představuje významný krok vpřed v oblasti SSD úložišť pro rozsáhlé a rychlé zpracování dat v éře umělé inteligence a hyperscale infrastruktury.
Cena a dostupnost zatím nebyly přesně oznámeny, ale vzhledem k technologické náročnosti lze předpokládat, že se disk zaměří primárně na velké zákazníky a datová centra.
