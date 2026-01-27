O2 slaví 20 let na trhu. Nová generace SIM karet má čelit i kvantovým hrozbám

Mobilní operátor O2 si letos připomíná 20 let existence na českém trhu. K 1. červenci 2006 došlo ke sloučení tehdejších společností Eurotel a Český Telecom do nově vzniklé Telefónica O2 Czech Republic, čímž se na trhu ustálila značka, která dnes pod skupinou PPF provozuje mobilní, pevné i televizní služby.
Během dvou dekád firma postupně přešla od éry GSM a MMS přes rozšíření videohovorů v sítích 4G až k současným 5G a 5G SA technologiím, přičemž součástí tohoto vývoje byla i modernizace infrastruktury a rozšiřování pokrytí včetně menších obcí. Kupříkladu původní NMT síť dovedla pokrýt Prahu a široké okolí z jednoho vysílače na Žižkovské vysílací věži, dnes stejné území obhospodařuje přes 3000 vysílačů.
Do další etapy chce O2 vstoupit zejména s důrazem na bezpečnost a datové služby. Firma se profiluje jako „AI‑driven“ organizace, která plánuje širší využití datové analytiky, automatizaci interních procesů a rozvoj cloudových a IoT řešení pro firemní i veřejný sektor.
Podle vedení společnosti má růst kapacity 5G a optické sítě doplnit posílení bezpečnostních prvků přímo na úrovni přístupových prostředků koncových uživatelů.
Klíčovou novinkou v této oblasti jsou nové 5G+SIM karty. O2 je prezentuje jako komponentu, která má nabídnout vyšší úroveň zabezpečení vůči současným i budoucím, včetně kvantových, hrozbám. Nová SIM karta má lépe chránit identitu uživatelů, hlasové služby i datový provoz a je koncipována tak, aby umožnila plné využití možností 5G SA sítě.
V kontextu postupného nástupu postkvantové kryptografie jde o krok, který má do běžného mobilního prostředí přinést prvky odpovídající budoucím požadavkům na odolnost vůči výpočetní síle kvantových počítačů.
Součástí letošního výročí je i marketingová akce v aplikaci Moje O2. Od 2. února 2026 se v ní objeví „Kalendář překvapení“, v rámci kterého budou moci zákazníci po dobu 20 dnů otevírat jednotlivá políčka. V nich se mají nacházet zejména slevové kupóny na značkové příslušenství O2 a zvýhodněné nabídky digitálních služeb typu O2 Knihovna.
Koncept navazuje na již známé vánoční akce operátora, kdy byly formou časově omezených kampaní nabízeny obdobné slevy na nabíječky, sluchátka či další doplňky; z pohledu hodnoty tak nejde o zásadně odlišný benefit, spíše o opakování již zavedeného modelu.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.