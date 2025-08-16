Odolný smartphone s RGB prvky začíná prodávat Doogee na českém trhu

Doogee uvedlo na trh nový model Blade GT Play, což je odolný smartphone kombinující robustní konstrukci s moderní technickou výbavou a charakteristickými herními prvky, včetně RGB podsvícení.
Blade GT Play splňuje tři významné standardy odolnosti – IP68, IP69K a vojenskou normu MIL-STD-810. Telefon je tedy zcela prachotěsný, odolný vůči dlouhodobému ponoření do vody, zvládá vysokotlaké a horké vodní proudy a zároveň odolá pádům na různé povrchy včetně hran a rohů.
Přitom si udržuje relativně štíhlý profil s tloušťkou 10,5 mm, což je u odolných telefonů nadstandardní hodnota.
Přední stranu telefonu zabírá velký 6,72" displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 120 Hz. Zvýšená frekvence obnovování se pozitivně projeví zejména při hraní her, prohlížení webu nebo při rychlém posouvání obsahu, kdy poskytuje plynulejší vizuální zážitek. Pro snímání autoportrétů a videohovory je k dispozici 16megapixelová přední kamera umístěná u horního okraje displeje.
Uvnitř telefonu pracuje osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7025, který poskytuje dostatečný výkon pro běžné denní úkony i na mírně náročnější aplikace a hry. Operační paměť má kapacitu 8 GB, ale díky softwarovému rozšíření je možné využít až dalších 12 GB virtuální operační paměti (RAM), což přispívá k lepší správě více otevřených aplikací a plynulejšímu chodu systému pod zátěží.
Konstrukce telefonu je připravena tak, aby odolala náročným pracovním i volnočasovým podmínkám. Díky certifikacím IP68, IP69K a MIL-STD-810 je blade GT Play vhodný pro profesionály pracující v terénu, v průmyslu, stavebnictví nebo v dalších extrémních prostředích. Stejně tak poslouží uživatelům, kteří hledají spolehlivý mobilní přístroj do outdooru, na sport nebo na cesty.
Herní vizuální prvek představuje zadní RGB podsvícení, které přidává přístroji výrazný designový prvek, aniž by byla ovlivněna jeho odolnost nebo funkčnost.
Doporučená maloobchodní cena Doogee Blade GT Play pro český trh je 6990 korun.
