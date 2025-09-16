Computertrends  »  Orlen Unipetrol láká nové zaměstnance počítačovou hrou Call of Chemistry

Orlen Unipetrol láká nové zaměstnance počítačovou hrou Call of Chemistry

Dnes

Skupina OrlenUnipetrol nasadila v rámci digitálního náboru zaměstnanců počítačovou hru „Call of Chemistry“, kterou představila při pátém ročníku Czech Industry Challenge. 

Cílem je zaujmout především mladé uchazeče o zaměstnání a efektivně jim představit pracovní pozice ve společnosti.

Hra umožňuje zájemcům vyzkoušet si roli výzkumníka, technologa nebo IT projektového manažera — a během několika minut poznat náplň i požadavky jednotlivých profesí.

Do hry bylo zakomponováno několik profesních profilů včetně charakteristických pracovních oděvů, odborných znalostí i reálných činností, které dané pozice obnášejí. 

Uchazeči si mohou zkusit různé role a zjistit, jaké dovednosti jsou pro ně klíčové. Tento styl digitálního náboru je využitelný nejen ve firemním sektoru, ale například i u univerzit při oslovování budoucích studentů.

Za tuto netradiční náborovou techniku získal Orlen Unipetrol ocenění v kategorii moderního náboru.

