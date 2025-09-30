PanzerGlass představuje příslušenství pro iPhone 17

PanzerGlass představil kolekci příslušenství k nové modelové řadě iPhone 17, kterou doplnil několika novinkami v oblasti ochranných skel a krytů.
Nejvýraznější novinkou v nabídce je ochranné sklo PanzerGlass Stealth, které kombinuje vysokou odolnost s téměř neviditelným vzhledem. Sklo je inspirováno vojenskou technologií, má tvrdost Mohs 6 a obsahuje 60 % recyklovaného materiálu.
Redukuje odlesky pod 1 % a zachovává plnou citlivost dotyku a věrnost obrazu. Instalace probíhá snadno a bez prachu díky speciálnímu instalačnímu boxu, který umožní aplikaci skla jedním tahem, bez bublin a nečistot.
PanzerGlass Ceramic II, vyrobený z materiálu Nanoceram, který je pětkrát odolnější než předchozí generace. Sklo odolá pádu ocelové koule o hmotnosti 320 g z výšky 2,5 metru. Je průhledné, reaguje na dotyk stejně dobře jako původní displej a jeho aplikaci usnadňuje instalační rámeček.
V segmentu krytů nová řada PanzerGlass Care představuje tři modely: Samba, Flow a KickStand. Samba kombinuje minimalistický design, ochranu při pádech až z 2,4 metru, je vyrobena ze 100% recyklovaného TPU a disponuje magnetickým kroužkem pro Apple MagSafe. Flow je odolnější, s ochranou při pádech až z 3,6 metru, má hebký povrch, vnitřní mikrovláknovou podšívku a kovová tlačítka, vyrobený ze 60 % recyklovaného silikonu s podporou MagSafe.
Nejodolnější je KickStand s inovovaným hliníkovým 360° stojánkem, odolností proti pádům až z 4,8 metru a zachováním funkce MagSafe bez výrazného zásahu do designu.
Nechybí ani ochrana čoček fotoaparátů PanzerGlass HoOps, dostupná v několika barevných variantách od průhledné až po zlatý třpyt. K dispozici jsou také ochranná skla a plné kryty pro nejnovější Apple Watch.
Veškeré příslušenství je již dostupné u hlavních prodejců v Česku za doporučené ceny od 499 Kč (PanzerGlass HoOps) až po 1 399 Kč (PanzerGlass Ceramic II).
