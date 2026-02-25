Samsung představuje řadu smartphonů Galaxy S26

Samsung představil novou řadu chytrých telefonů Galaxy S26, kterou charakterizuje jako AI telefon s dosud nejvyšší mírou intuitivnosti. Řada zahrnuje tři modely – Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra – které integrují pokročilé funkce umělé inteligence Galaxy AI.
Tyto funkce zahrnují vylepšený Asistent fotografií s hlasovým ovládáním, Kreativní studio pro tvorbu obsahu, Now Nudge pro proaktivní asistenci a vylepšenou funkci Now Brief. Všechny modely běží na operačním systému Android 16 s rozhraním One UI.
Telefony nabízejí také podporu technologie Circle to Search with Google a vylepšeného asistenta Bixby. Konektivita zahrnuje 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v verzích 5.4 nebo 6.0 podle modelu, NFC a USB-C. Všechny varianty disponují certifikací IP68 pro odolnost proti vodě a prachu.
Galaxy S26: Kompaktní model s důrazem na mobilitu
Základní model Galaxy S26 je vybaven 6,3palcovým displejem Dynamic AMOLED 2X s rozlišením FHD+ (1080 × 2340 pixelů) a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Telefon váží 167 gramů při tloušťce 7,2 mm. Výkon zajišťuje procesor Exynos 2600 vyrobený 2nm technologií s konfigurací 10 jader: jedno jádro C1-Ultra na frekvenci 3,8 GHz, tři jádra C1 Pro na 3,25 GHz a šest jader C1 Pro na 2,75 GHz. Operační paměť činí 12 GB, úložiště je dostupné v variantách 256 GB nebo 512 GB.
Baterie má kapacitu 4300 mAh s podporou 25W kabelového nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení Fast Wireless Charging 2.0 a funkce bezdrátového sdílení energie Wireless PowerShare. Fotografický systém zahrnuje trojici objektivů: hlavní 50megapixelový senzor s optickou stabilizací obrazu a clonou f/1,8, 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/2,2 a záběrem 120 stupňů, 10megapixelový teleobjektiv s 3× optickým zoomem a clonou f/2,4. Přední kamera má rozlišení 12 megapixelů s clonou f/2,2 a podporou nahrávání 4K videa s HDR. Mezi novinky patří integrace AI funkcí jako Photo Assist pro optimalizaci snímků přímo v zařízení a technologie ProScaler pro vylepšené škálování obsahu.
Galaxy S26+: Varianta s větším displejem a výdrží
Model Galaxy S26+ nabízí 6,7palcový displej Dynamic AMOLED 2X s rozlišením QHD+ (1440 × 3120 pixelů) a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Hmotnost činí 190 gramů při tloušťce 7,3 mm. Procesor je stejný jako u základního modelu, Exynos 2600 s 10jádrovou konfigurací, 12 GB operační paměti a úložištěm 256 GB nebo 512 GB.
Kapacita baterie dosahuje 4900 mAh s podporou 45W kabelového nabíjení, 15W bezdrátového nabíjení Super Fast Wireless Charging a funkce Wireless PowerShare. Fotografická výbava je identická se základním modelem: hlavní 50megapixelový senzor, ultraširokoúhlý 12megapixelový objektiv a teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Přední kamera má stejné parametry. Novinky zahrnují stejné AI funkce jako u S26, včetně vylepšení škálování obsahu a optimalizace fotografií.
Galaxy S26 Ultra: Nejpokročilejší model s rozšířenou výbavou
Vrcholový model Galaxy S26 Ultra disponuje 6,9palcovým displejem Dynamic AMOLED 2X s rozlišením QHD+ (3120 × 1440 pixelů), hustotou 516 ppi a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Displej podporuje stylus S Pen a technologii Privacy Display, která omezuje viditelnost obsahu z bočních úhlů pro lepší ochranu soukromí.
Telefon váží 214 gramů při tloušťce 7,9 mm. Výkon zajišťuje procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, dostupný v konfiguracích 12 GB operační paměti s úložištěm 256 GB nebo 512 GB, nebo 16 GB operační paměti s úložištěm 1 TB.
Baterie má kapacitu 5000 mAh s podporou 60W kabelového nabíjení Super Fast Charging 3.0, 25W bezdrátového nabíjení Super Fast Wireless Charging 2.0 a funkce Wireless PowerShare. Fotografický systém je nejpokročilejší: hlavní 200megapixelový senzor s clonou f/1,4 a optickou stabilizací, 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s clonou f/1,9, 50megapixelový teleobjektiv s 5× optickým zoomem a clonou f/2,8, 10megapixelový teleobjektiv s 3× optickým zoomem a clonou f/2,4. Systém podporuje až 100× digitální zoom. Přední kamera má rozlišení 12 megapixelů.
Řada Galaxy S26 přináší několik změn oproti předchozí generaci, včetně lehčího designu s použitím hliníku, vylepšené ochrany displeje Gorilla Glass Armor 2 u modelu Ultra a nové technologie jako APV kodek pro lepší zpracování videa. Telefony jsou dostupné v základních barvách jako Sky Blue, Black, Cobalt Violet a White, přičemž oficiální e-shop Samsung nabízí exkluzivní barvy Silver Shadow a Pink Gold.
Ceny na českém trhu začínají na 24 000 Kč za Galaxy S26 s konfigurací 12 GB/256 GB. Model Galaxy S26+ je dostupný od 30 500 Kč za stejnou konfiguraci. Galaxy S26 Ultra začíná na ceně odpovídající vyšším variantám, s možností konfigurace až do 16 GB/1 TB.
V rámci akce na oficiálním e-shopu lze získat model s dvojnásobnou kapacitou úložiště za cenu základní varianty, což představuje úsporu až 5500 Kč. Předobjednávky běží do 10. března 2026, prodej začne 11. března 2026.
