Sparta si pořídila nonstop otevřený automatizovaný obchod s merchem

Fotbalový klub AC Sparta Praha otevírá v bezprostřední blízkosti Epet Areny novou prodejnu Fanbutik, která nabízí produkty inspirované klubovou identitou, samoobslužný systém s nepřetržitým provozem 24/7 a interaktivní technologie včetně AR zrcadla s prvky umělé inteligence. Projekt vznikl díky partnerství klubu s ČSOB, Mastercard a společností Footballmania.
Fanbutik rozšiřuje nabídku tradičního fanshopu a přináší kolekce, které fanoušci využijí především v každodenním životě – do práce, na obchodní schůzky i pro volný čas ve městě. Obchod nabízí samoobslužný koncept, který fanouškům umožní nakupovat kdykoliv, bez front a bez omezení otevírací doby. Jde o první model svého druhu v rámci českého sportu.
Technologickými partnery projektu jsou ČSOB a Mastercard, kteří do Fanbutiku přinášejí moderní platební systémy a digitální identifikaci.
Součástí prodejny je také interaktivní prvek – AR zrcadlo, které pomocí umělé inteligence umožní zákazníkům virtuálně vyzkoušet dresy a další produkty dostupné v prodejně. Zrcadlo nabízí možnost vyfocení a snadného sdílení snímků na sociální sítě, čímž propojuje nákupní zážitek s digitálním světem a posouvá klasický retail do nové roviny.
Fanbutik funguje v hybridním režimu. Během klasické otevírací doby, která kopíruje provoz hlavní prodejny Sparty a nedávno otevřeného Fanlabu, je v prodejně přítomna obsluha, která zákazníkům poradí a pomůže s výběrem produktů. Mimo tuto dobu funguje prodejna plně samoobslužně, což umožňuje fanouškům nakupovat kdykoliv – přes den i večer, o víkendech či svátcích.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Do prodejny se mohou dostat všichni zákazníci, pro vstup v samoobslužném režimu je však potřeba mít nainstalovanou aplikaci DoKapsy od ČSOB a přihlásit se přes bankovní identitu. Poté již stačí vybrat produkty, naskenovat u pokladny QR kód z aplikace a zaplatit.
Prostor vybaven kamerovým systémem a moderními technologiemi, které chrání produkty i zákazníky, aniž by narušovaly komfort nákupu.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.