Sparta si pořídila nonstop otevřený automatizovaný obchod s merchem

Radan Dolejš
Dnes

AC sparta obchod Autor: AC Sparta Praha

Fotbalový klub AC Sparta Praha otevírá v bezprostřední blízkosti Epet Areny novou prodejnu Fanbutik, která nabízí produkty inspirované klubovou identitou, samoobslužný systém s nepřetržitým provozem 24/7 a interaktivní technologie včetně AR zrcadla s prvky umělé inteligence. Projekt vznikl díky partnerství klubu s ČSOB, Mastercard a společností Footballmania.

Fanbutik rozšiřuje nabídku tradičního fanshopu a přináší kolekce, které fanoušci využijí především v každodenním životě – do práce, na obchodní schůzky i pro volný čas ve městě. Obchod nabízí samoobslužný koncept, který fanouškům umožní nakupovat kdykoliv, bez front a bez omezení otevírací doby. Jde o první model svého druhu v rámci českého sportu.

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Technologickými partnery projektu jsou ČSOB a Mastercard, kteří do Fanbutiku přinášejí moderní platební systémy a digitální identifikaci.

Součástí prodejny je také interaktivní prvek – AR zrcadlo, které pomocí umělé inteligence umožní zákazníkům virtuálně vyzkoušet dresy a další produkty dostupné v prodejně. Zrcadlo nabízí možnost vyfocení a snadného sdílení snímků na sociální sítě, čímž propojuje nákupní zážitek s digitálním světem a posouvá klasický retail do nové roviny.

Fanbutik funguje v hybridním režimu. Během klasické otevírací doby, která kopíruje provoz hlavní prodejny Sparty a nedávno otevřeného Fanlabu, je v prodejně přítomna obsluha, která zákazníkům poradí a pomůže s výběrem produktů. Mimo tuto dobu funguje prodejna plně samoobslužně, což umožňuje fanouškům nakupovat kdykoliv – přes den i večer, o víkendech či svátcích.

Do prodejny se mohou dostat všichni zákazníci, pro vstup v samoobslužném režimu je však potřeba mít nainstalovanou aplikaci DoKapsy od ČSOB a přihlásit se přes bankovní identitu. Poté již stačí vybrat produkty, naskenovat u pokladny QR kód z aplikace a zaplatit.

Prostor vybaven kamerovým systémem a moderními technologiemi, které chrání produkty i zákazníky, aniž by narušovaly komfort nákupu.

Radan Dolejš

