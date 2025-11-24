Vodafone nabízí Giga Kombo. Slevy pro ty, kdo konzumují jeho služby ve velkém

Vodafone představil v Česku akční nabídku GIGA Kombo, která umožňuje zákazníkům spojit více služeb pod jeden účet a tak ušetřit na měsíčním vyúčtování. Kombinovat lze mobilní tarify, pevné internetové připojení i Vodafone TV. Sleva se automaticky vypočítává podle počtu zapojených služeb a celkové útraty – čím širší balíček, tím vyšší úspora, až do výše 30 % měsíčně.
Novinku operátor oficiálně nekomunikuje, ale je k nalezení na jeho webu.
Giga Kombo je koncipováno pro flexibilní využití – zákazníci si mohou kdykoliv měnit složení svých služeb bez závazku. Vše mají pod přehledným účtem a platí jednoduše přes aplikaci Můj Vodafone+. Výhodou je možnost kombinovat nejen tři základní služby, ale i více mobilních čísel či televizí v rámci jednoho účtu.
Balíčky se liší podle potřeb – například rodinný balíček Family nabízí čtyři neomezené tarify, pevný internet s rychlostí až 2 Gb/s a televizní službu s více než 100 programy, speciálně zvýhodněnou na první rok. Duo balíček je určen pro dva uživatele, Single balíček pro jednotlivce. Na míru lze sestavit i vlastní kombinaci služeb.
Minimální útrata pro získání slev je 750 Kč, přičemž čím vyšší útrata, tím vyšší procentní sleva:
- Bronze: 750–1 249 Kč = sleva 15%
- Silver: 1 250–1 999 Kč = sleva 20%
- Gold: 2 000–2 999 Kč = sleva 25%
- Platinum: 3 000 Kč a více = sleva 30%
Sleva se vztahuje na všechny služby z aktuální nabídky, s výjimkou speciálních tarifů (pro studenty, seniory, ZTP a TV Lite). Výhody mohou čerpat i stávající zákazníci – stačí kontaktovat Vodafone, vše se nastaví online, telefonicky nebo na prodejně.
