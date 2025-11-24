Computertrends  »  Vodafone nabízí Giga Kombo. Slevy pro ty, kdo konzumují jeho služby ve velkém

Vodafone nabízí Giga Kombo. Slevy pro ty, kdo konzumují jeho služby ve velkém

Radan Dolejš
24. 11. 2025

Sdílet

Letní nabídka Vodafone akcí Autor: iama_sing / Shutterstock.com
Až 90 GB dat, neomezená 5G rychlost nebo Roaming zdarma čekají po celé léto pro zákazníky Vodafonu

Vodafone představil v Česku akční nabídku GIGA Kombo, která umožňuje zákazníkům spojit více služeb pod jeden účet a tak ušetřit na měsíčním vyúčtování. Kombinovat lze mobilní tarify, pevné internetové připojení i Vodafone TV. Sleva se automaticky vypočítává podle počtu zapojených služeb a celkové útraty – čím širší balíček, tím vyšší úspora, až do výše 30 % měsíčně.

Novinku operátor oficiálně nekomunikuje, ale je k nalezení na jeho webu

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Giga Kombo je koncipováno pro flexibilní využití – zákazníci si mohou kdykoliv měnit složení svých služeb bez závazku. Vše mají pod přehledným účtem a platí jednoduše přes aplikaci Můj Vodafone+. Výhodou je možnost kombinovat nejen tři základní služby, ale i více mobilních čísel či televizí v rámci jednoho účtu.

Balíčky se liší podle potřeb – například rodinný balíček Family nabízí čtyři neomezené tarify, pevný internet s rychlostí až 2 Gb/s a televizní službu s více než 100 programy, speciálně zvýhodněnou na první rok. Duo balíček je určen pro dva uživatele, Single balíček pro jednotlivce. Na míru lze sestavit i vlastní kombinaci služeb.

Minimální útrata pro získání slev je 750 Kč, přičemž čím vyšší útrata, tím vyšší procentní sleva:

  • Bronze: 750–1 249 Kč = sleva 15%
  • Silver: 1 250–1 999 Kč = sleva 20%
  • Gold: 2 000–2 999 Kč = sleva 25%
  • Platinum: 3 000 Kč a více = sleva 30%

Sleva se vztahuje na všechny služby z aktuální nabídky, s výjimkou speciálních tarifů (pro studenty, seniory, ZTP a TV Lite). Výhody mohou čerpat i stávající zákazníci – stačí kontaktovat Vodafone, vše se nastaví online, telefonicky nebo na prodejně.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Dále u nás najdete

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Takto vypadá největší čip na světě

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Těžba dat versus strojové učení

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Google vylepšil živé překlady, už nejsou třeba Pixel Buds

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ