Vyzkoušeli jsme: vysavač Levoit LVAC-300 Plus 6v1 Aku Turbo Cyclone

Levoit LVAC-300 Plus se v testu musel potýkat s více než sto metry podlahové plochy, primárně dřevěné plovoucí podlahy, místy kombinované s kobercem s vysokým vlasem. Hlavním úkolem bylo zbavit domácnost prachu, dlouhých vlasů od rodinných příslušníků a zejména psích chlupů dlouhosrstého plemene. Long story short – dopadlo to dobře.
Vysavač je tyčové konstrukce v bezsáčkovém provedení, kategorie 6v1 s bezkartáčovým motorem o výkonu 240 wattů a sacím výkonem 90 AW, který pohání lithium-iontový akumulátor. Cena se pohybuje kolem 6 990 korun, výrobce poskytuje dvouletou záruku.
Konstrukce a první zapojení
Tělo vysavače váží 1,6 kilogramu, s čímž se dá v poklidu pracovat a nemusí se toho bát ani rozumně velké děti. Výhodou vysavače je variabilita: sestava několika nástavců nabízí širokou paletu využití a jejich výměna je otázkou vteřin.
Výhodou je možnost vyjmout baterii a dobíjet ji samostatně mimo tělo vysavače, což se v praxi hodí především u domácností s rozsáhlejší plochou k úklidu, kde je vhodné mít připravený náhradní zdroj, ideálně dvě baterie (náhradní lze dokoupit). Nabíjení z vybitého stavu zabere přibližně tři až čtyři hodiny.
Plochý kloub u podlahové hubice skutečně umožňuje dosáhnout pod nábytek s nízkou světlou výškou, kam se běžné tyčové vysavače nedostanou.
Výkon v praxi
Rotační kartáč s textilními a gumovými lamelami doplněný vestavěným hřebenem funguje přesně tak, jak výrobce slibuje – vlasy i psí chlupy se při úklidu domácnosti oddělovaly přímo do odpadní nádoby a na hřídel kartáče se téměř nic nenamotávalo.
Výdrž baterie se v praxi citelně liší podle zvoleného nástavce a zvoleného režimu sání. V nejnižším režimu s lehčími nástavci vysavač vydrží podstatně déle než v režimu Turbo s rotačním kartáčem, kde se výdrž pohybuje spíše v řádu jednotek minut. Deklarovaná hodnota šedesáti minut tak platí pouze pro nejšetrnější kombinaci nastavení a v běžném smíšeném provozu domácnosti je reálná výdrž kratší.
Na tvrdých podlahách pracoval vysavač spolehlivě a bez problémů zvládal i jemný prach. Na kobercích s delším vlasem ale výkon klesá a síla sání u větších nečistot zůstává slabší stránkou přístroje.
Hlučnost provozu jsem subjektivně vnímal jako nižší, než bych u tohoto výkonu očekával, zejména v nejšetrnějším režimu, kde vysavač nepůsobí rušivě ani při úklidu v obývané místnosti.
Filtrace a údržba
Pětistupňová filtrace zakončená HEPA filtrem se záchytem 99,99 procenta částic nad tři mikrony v praxi funguje bez znatelného úniku prachu při vyprazdňování nádoby, které řeší jediné tlačítko. Filtry i kartáče jsou omyvatelné, což jsem využil bez komplikací.
Menší kapacita odpadní nádoby se projeví především při intenzivnějším vysávání srsti, kdy je nutné nádobu vyprazdňovat častěji, ale nepociťoval jsem to jako zásadní omezení. Chybějící automatickou regulaci sacího výkonu podle typu povrchu vnímám jako jedinou technickou rezervu modelu.
Za cenu 6 990 korun jde o vysavač, který v kategorii 6v1 nabízí rozsáhlé příslušenství, prakticky řešenou výměnu baterie a konstrukci vhodnou především pro domácnosti s tvrdými podlahami a domácími mazlíčky.
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