Nezávislý specialista na benchmarking kvality zákaznické zkušenosti MedUX zveřejnil studii Czechia Q3 2026 Mobile Network Experience Benchmark, první analýzu věnovanou přímo českému mobilnímu trhu. Studie srovnává zkušenost uživatelů T-Mobilu, O2 a Vodafonu na základě crowdsourcingových měření z reálných zařízení, pořízených mezi 1. červencem a 30. zářím 2026.
V celkovém skóre MedUX Experience Score vede T-Mobile s hodnotou 3,94 na škále od 0 do 5, následuje O2 s 3,84 bodu a Vodafone s 3,74 bodu. Rozdíl mezi všemi třemi operátory nepřesahuje 0,20 bodu. Zajímavější než tento rozdíl je ale zjištění, že žádný z operátorů nedominuje napříč všemi sledovanými parametry zkušenosti.
Kdo doručuje data, kdo odpovídá rychle
MedUX označuje operátora za diferencovaného lídra pouze tehdy, pokud jeho náskok nad konkurencí obstojí na hladině spolehlivosti 95 procent. Tímto testem prochází T-Mobile v celkovém skóre i u parametrů Value for Speed (3,95) a Cloud Download (3,93) – tedy všude tam, kde rozhoduje objem dat, který síť dokáže doručit, včetně všech čtyř rychlostních kategorií.
Vodafone naproti tomu obstojí u Accessibility (4,63) a na úrovni jednotlivých služeb u Network Response (4,63) a Gamingu (4,71) – parametrů, které závisejí na rychlosti odezvy sítě. Drží si je navzdory mediánu rychlosti stahování na 5G pouhých 17,0 Mbps, zatímco T-Mobile dosahuje 49,0 Mbps, tedy téměř trojnásobku. Žebříček sestavený pouze podle rychlosti stahování by Vodafone posunul na poslední místo a přehlédl by jeho vedoucí postavení přesně tam, kde uživatel potřebuje okamžitou reakci sítě.
O2 bez jediného prvenství, přestože vede ve dvou tabulkách
O2 dosahuje nejvyšší hodnoty u Data & OTT (4,27) i u Social Media (3,98), v obou případech je ale rozdíl vůči konkurenci statisticky příliš malý na potvrzení vedoucí pozice. Totéž platí pro latenci: O2 má nejnižší průměrnou latenci ze všech tří operátorů, přesto u Accessibility, parametru postaveného právě na latenci, žádného diferencovaného lídra nenajdeme.
Stejně dopadají Reliability, Data & OTT a Streaming – prosté pořadí hodnot by někoho na první místo posadilo, statistický test to ale nepotvrzuje.
Největší rozdíl mezi sítěmi se objevuje u Cloud Downloadu (+0,41 bodu) ve prospěch T-Mobilu, následuje Gaming (+0,08 bodu) s vedoucí pozicí Vodafonu. Nejmenší rozdíl, jen 0,01 bodu, vykazuje Web Browsing, kde lídr chybí stejně jako u Social Media, Cloud Uploadu a Video Streamingu. Podíl přehrávání videa v rozlišení 4K se pohybuje od 34,5 do 47,3 procenta a kopíruje pořadí podle rychlosti stahování, skóre u Streamingu přesto žádného operátora jednoznačně neodděluje.
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