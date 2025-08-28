WhatsApp uvádí asistenta psaní s ochranou soukromí

WhatsApp přidává funkci Writing Help, která využívá umělou inteligenci Meta AI pro úpravu a přeformulování zpráv. Novinka je dostupná v testovací verzi na Androidu i iOS a aktivuje se přímo v poli pro psaní, kde se objevuje ikona pera.
Po kliknutí jsou uživateli nabídnuty alternativní formulace napsaného textu v pěti režimech: běžné přeformulování, profesionální styl, vtipná podoba, povzbudivý tón nebo kontrola pravopisu a gramatiky.
Asistent je postaven na technologii Private Processing, která zajišťuje šifrované a anonymní zpracování požadavků. AI model pracuje pouze se zprávou napsanou v poli pro zadávání, nikdy nevyužívá historii konverzací.
Žádná původní data ani zprávy nejsou ukládána. Adresát zprávy nepozná, že byl využit AI nástroj. Funkce je ve výchozím stavu vypnutá – pro použití je nutné ji aktivovat v nastavení aplikace.
Zpočátku je Writing Help k dispozici v angličtině pro vybrané země, další jazyky a širší dostupnost se plánují následně.
