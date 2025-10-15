Computertrends  »  Zásilkovna otevírá svou síť Z-Boxů ostatním dopravcům

Zásilkovna otevírá svou síť Z-Boxů ostatním dopravcům

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny Packeta, kam patří i česká Zásilkovna. Pilotním partnerem se stává společnost DPD, která začala od poloviny října využívat výdejní boxy Zásilkovny v Česku. Cílem strategie je lépe využít stávající kapacitu i nabídnout větší flexibilitu koncovým zákazníkům.

„Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita,“ říká Erich Čomor, generální ředitel skupiny Packeta.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Otevírání sítě v praxi znamená, že zákazník si vybere preferovanou společnost, která mu zásilku doručí do boxu Packety – ať už to bude Zásilkovna, nebo jiný dopravce. DPD je první, další partneři budou následovat.

Zapojování dalších dopravců do sítě probíhá výhradně v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou a pod přesným řízením, které zajišťuje plynulý provoz bez přetížení nebo zpoždění. Dopravci si tak mohou rezervovat online volné schránky pro daný den.

Sdílení Z‑Boxů, kterých má Zásilkovna v Česku přes šest tisíc, podle Packety údajně nemá ohrozit kvalitu služeb pro e‑shopy, které přes Zásilkovnu běžně posílají své zboží. Celá doručovací infrastruktura zůstává plně v režii skupiny Packeta.

