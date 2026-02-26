Zebra se prosadila v Americe

Společnost GFI Software konsolidovala své severoamerické distribuce pod Zebra Systems LLC, která je sesterskou firmou české společnosti Zebra Systems. Zebra Systems LLC tak nyní působí jako výhradní distribuční partner společnosti GFI Software v USA a Kanadě.
Již více než 10 let je evropská pobočka společnosti Zebra Systems nejvýkonnějším distributorem společnosti GFI ze všech regionů. Tato konzistentní výkonnost vedla před dvěma lety Erica Vaughana, CEO společnosti GFI Software, k navázání hlubší spolupráce se Zdeňkem Bínkem, ředitelem společnosti Zebra Systems, a vedoucí k expanzi na americký trh v loňském roce.
Magazín CIOtrends 1/2026 přinesl rozhovor se Zdeňkem Bínkem, nejen o expanzi do Spojených států. Magazín si můžete koupit zde.
„Zebra Systems je již řadu let nejvýkonnějším distributorem GFI Software na celém světě,“ řekl Eric Vaughan. „Když jsem se setkal se Zdeňkem, řekl jsem mu, že severoamerický trh potřebuje to, co vybudovali v Evropě, se stejným přístupem zaměřeným na partnery a stejnými technickými schopnostmi. Investovali do amerického týmu a přinesli sem stejné odborné znalosti. Tato konsolidace je dalším logickým krokem.“
Prodejci spolupracující se společností Zebra Systems budou těžit z jednotného internetového portálu pro zjednodušené objednávání, praktické technické a prodejní podpory od specialistů na řešení GFI a školicích programů navržených tak, aby pomohly partnerům rozvíjet jejich podnikání. V loňském roce byla Zebra Systems společností GFI Software oceněna jako partner s nejvyšším růstem a navíc získala ocenění za inovaci.
„Našim záměrem je být motorem růstu pro partnery GFI v Severní Americe,“ řekl Paul Trefonas, viceprezident prodeje řešení GFI pro Severní Ameriku ve společnosti Zebra Systems LLC.
