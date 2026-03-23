Computertrends  »  Značka Haier začala prodávat i televize

Značka Haier začala prodávat i televize

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

TV Haier Autor: Haier

Společnost Haier, která je známa primárně coby světová jednička v kategorii velkých domácích spotřebičů, představila svou první řadu Smart TV.

Nová řada televizorů Haier nabízí téměř dvě desítky modelů v úhlopříčkách od 43 do 98 palců. Jádro nabídky tvoří model Haier QD-Mini LED M95E (65" a 75") a M90E (55", 65", 75") a Mini LED modelyM90 (55", 65", 75"). Vybrané řady (nejvyšší řady OLED a Mini LED (C95, M95, M90) jsou vybaveny panely s certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light, která garantuje výrazné snížení emisí škodlivého modrého světla.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Vedle QD-Mini LED a Mini LED modelů zahrnuje řada také OLEDC95 (55" a 65") s perfektní černou, skvělým kontrastem barev a ostrým obrazem z jakéhokoliv úhlu. Nabídku doplňují modely QLED a 4K LED.

U vybraných modelů je součástí také úsporný dálkový ovladač Solar Cell Remote s dobíjecí baterií a integrovaným solárním panelem, díky kterému se dokáže sám nabíjet.

Operačním systémem je Google TV, tedy automaticky s ním přicházejí nativní hlasové ovládání i aplikace jako jsou Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max či Apple TV, a také lokální platformy jako jsouOnePlay nebo Prima Plus. U prémiových modelů televizorů nechybí ani více článkové mikrofonní pole, které zachytí hlas na dálku, takže uživatel nemusí sahat po ovladači.

S příchodem Smart TV se dále rozšiřuje ekosystém hOn, který zákazníci dobře znají v sortimentu velké i malé bílé techniky značky Haier. Televizory lze ovládat přímo z chytrého telefonu – přepínat kanály, měnit hlasitost, zapínat/vypínat TV, procházet streamovací platformy, a to vše bez nutnosti hledat ovladač. Aplikace rovněž nabízí přístup k uživatelským příručkám a zákaznické podpoře.

Standardem napříč novými řadami je bezdrátová konektivita Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2, případně u vybraných modelů podpora rozhraní HDMI 2.1 se čtyřmi vstupy. Podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz, kterou lze pomocí technologie DLG zvýšit až na 240 Hz. Nechybí VRR (Variable Refresh Rate), který dynamicky upravuje obnovovací frekvenci podle výstupu z konzole či PC, a tím eliminuje trhání a zadrhávání obrazu. Televizory Haier podporují AMD FreeSync až do úrovně Premium Pro. Režim ALLM (Automatic Low Latency Mode) automaticky rozpozná zapnutou konzoli a nastaví parametry pro co nejnižší latenci.

 

Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Radan Dolejš

Témata:

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Computertrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

Aktuality

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Dále u nás najdete

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ