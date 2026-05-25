Synology dává na trh nové úložiště PAS7700, active-active NVMe platformu pro kritická podniková prostředí

Systém PAS7700 je první active-active, plně flashové NVMe úložiště Synology pro podniková prostředí. Novinka je navržena pro kritické pracovní zátěže, poskytuje výkon na enterprise úrovni, nepřetržitou odolnost a optimalizovanou efektivitu provozu.
„PAS7700 odráží více než 25 let zkušeností společnosti Synology v oblasti úložišť a naši úzkou spolupráci s podnikovými zákazníky při řešení měnících se požadavků na vysokou dostupnost, výkon a škálovatelnost,“ uvedl Bie-i Chu, výkonný viceprezident skupiny Synology NAS Group. „Po roce rozsáhlého ověřování v reálném provozu v rámci našeho proof-of-concept programu je PAS7700 v praxi ověřený systém, který poskytuje vysokou spolehlivost a výkon a zároveň pomáhá zákazníkům snižovat celkové náklady na vlastnictví.“
PAS7700 nabízí architekturu se dvěma aktivními řadiči a 48 pozicemi pro NVMe SSD v rackovém formátu 4U s možností rozšíření až na 1,65 PB hrubé kapacity prostřednictvím až sedmi rozšiřujících jednotek. Platforma nabízí širokou kompatibilitu jak pro souborové, tak blokové protokoly, včetně NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB a NFS.
Z hlediska výkonu je PAS7700 vybaven až 2 048 GB operační paměti a 100GbE konektivitou, díky čemuž poskytuje až 2 miliony IOPS při latenci pod jednu milisekundu a propustnost až 30 GB/s.
PAS7700 je navržen pro prostředí, kde není možné tolerovat výpadky ani ztrátu dat. Jeho active-active architektura poskytuje vícestupňovou redundanci prostřednictvím RAID triple-parity, synchronizované ochrany zápisu do paměti, IP failoveru a failoveru na úrovni protokolu, což podle výrobce zajišťuje nepřetržitý provoz i během neočekávaných událostí.
Vestavěné funkce, včetně samošifrovacích disků (SED), Write-Once Read-Many (WORM), sdílených složek, neměnných snímků nebo nástrojů Snapshot Replication a Hyper Backup, poskytují organizacím okamžitý přístup k osvědčené sadě nástrojů pro ochranu dat Synology.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
PAS7700 umožňuje organizacím optimalizovat efektivitu úložiště a snižovat provozní náklady. Pokročilá deduplikace minimalizuje spotřebu úložiště napříč rozsáhlými podnikovými pracovními zátěžemi a budoucí podpora nástroje Synology Tiering automaticky odsune „studená“ data na sekundární úložiště a uvolní tím prostor pro aktivní pracovní zátěže.
PAS7700 je již celosvětově dostupný prostřednictvím distribuční a partnerské sítě společnosti Synology.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.