AI mění podobu čipů, superpočítače se možná posunou od GPU dál

Devět z deseti nejvýkonnějších superpočítačů na světě v současné době využívá GPU, převážně od společností Nvida a AMD. Tato dominance však může čelit novým výzvám, protože výrobci čipů stále více optimalizují hardware pro umělou inteligenci.
Americké národní laboratoře už dnes experimentují s novými návrhy procesorů, které se zaměřují na ultrapřesné výpočty používané ve fyzikálních simulacích, klimatickém modelování a jaderném výzkumu.
Jednou ze společností, která přitahuje pozornost, je NextSilicon, jejíž procesor Maverick-2 byl navržen speciálně pro vysoce výkonné výpočty. Na rozdíl od konvenčních GPU využívá tento čip tzv. dataflow architekturu, která zpracovává informace odlišně. Technologie je testována v superpočítači Spectra, který vybudovaly Sandia National Laboratories společně se společnostmi Penguin Solutions a NextSilicon. Samotný Spectra je relativně malý ve srovnání s obřími systémy jako jsou Frontier nebo El Capitan, nejde však jen o velikost. Stroj pro procesory NextSilicon a jejich schopnost efektivně zvládat náročné vědecké úlohy slouží jako testovací platforma.
Podle Sandie systém úspěšně prošel klíčovými akceptačními testy zahrnujícími simulace molekulární dynamiky a vědecké benchmarky, což potenciálně otevírá dveře pro větší nasazení v budoucnosti. K tomuto širšímu posunu dochází v době, kdy se společnosti jako Nvida stále více zaměřují na výkon v oblasti umělé inteligence. Její chystané GPU Rubin slibuje obrovský výpočetní výkon pro trénování a inferenci umělé inteligence, ale nabízejí menší zlepšení výkonu u výpočtů FP64 – vysoce přesné matematiky, která se stále hojně používá ve vědeckém výzkumu.
Aby to kompenzovala, experimentuje Nvida s technikami, které emulují výkon FP64 pomocí výpočtů s nižší přesností. Ačkoli to může u některých úloh fungovat dobře, výzkumníci tvrdí, že u jiných je to méně účinné, zejména u simulací zahrnujících dynamiku tekutin a složitou fyziku.
Právě tato mezera vytváří příležitosti pro alternativní návrhy čipů. Společnost NextSilicon tvrdí, že její procesory Maverick-2 mohou poskytovat výkon pro vědecké výpočty srovnatelný s předními grafickými procesory, přičemž spotřebovávají výrazně méně energie. Technologie kompilátoru této společnosti si rovněž klade za cíl usnadnit zavádění tím, že umožní spouštět stávající aplikace v jazycích C, Python, Fortran a CUDA na nové architektuře bez nutnosti zásadních úprav.
