Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Apple a Google spojují síly v oblasti umělé inteligence, což by mohlo konečně přinést Siri přesvědčivější AI upgrade. Společnosti oznámily víceleté partnerství, stvrzující, že modely Apple Foundation Models budou postaveny na modelech Google Gemini AI.
Je umělá inteligence novou investiční bublinou?
Googlu také dohoda částečně zkompenzuje 20 miliard dolarů, které Applu každoročně platí za to, že v iPhonech zůstává výchozím vyhledávačem, byť finanční podrobnosti kontraktu nebyly oficiálně zveřejněny. Ve společném prohlášení společnosti označily dohodu za technicky a strategicky vhodnou.
„Po pečlivém zvážení Apple dospěl k závěru, že AI technologie společnosti Google poskytuje nejschopnější základ pro modely Apple Foundation Models, a těší se na inovativní nové zážitky, které Apple uživatelům přinese,“ stojí v prohlášení.
Společnosti také zdůraznily, že „Apple Intelligence bude i nadále fungovat na zařízeních Apple a Private Cloud Compute, čímž budou zachovány špičkové standardy ochrany soukromí společnosti Apple.“
Partnerství navazuje na interní obtíže, které Apple v oblasti vývoje umělé inteligence zažíval. Navzdory veřejným prohlášením a slibům se totiž potýkal s nedodrženými termíny a odchody zaměstnanců.
Nová verze Apple Intelligence, už poháněná Gemini, by měla být uvedena na trh ještě letos. Dohoda navíc nejspíš odsunuje na vedlejší kolej společnost OpenAI, kterou si Apple v roce 2024 najal, aby posílila Siri přidáním ChatGPT jako volitelného rozšíření.
Navzdory trablům, papírově má Apple v AI závodě pořád několik výhod, především vlastní hardware a dlouhodobý důraz na ochranu soukromí.
Ten formoval systémy jako Apple Private Cloud Compute, navržené tak, aby zpracovávaly požadavky AI a zároveň omezovaly vystavení osobních údajů. Google později představil podobný přístup s názvem Private AI Compute.
Takový fokus na ochranu soukromí může ještě nabýt na významu, jakmile uživatelé začnou vyžadovat vyšší AI integraci se svými zařízeními. Což se, popravdě, zatím příliš neděje.
Takzvaná AI PC se kdovíjak neprodávají a například společnost Dell AI funkce na letošním veletrhu CES vysloveně bagatelizovala.
A například průzkum z konce roku 2024 mezi 2 000 uživateli zjistil, že 73 % majitelů iPhonů a 87 % uživatelů Samsungu mělo pocit, že AI jejich zařízením nepřináší žádnou nebo jen malou přidanou hodnotu. (Společnost Samsung tento názor odmítla s argumentem, že lidé často používají AI funkce, aniž by si to uvědomovali.)
Zda partnerství Applu s Googlem a Siri stavěná na platformě Gemini tento postoj změní, se teprve uvidí…
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.