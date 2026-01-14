Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Apple
Nové spojení dvou technologických gigantů má oživit skomírající Siri. Ocení ho ale i sami uživatelé?

Apple a Google spojují síly v oblasti umělé inteligence, což by mohlo konečně přinést Siri přesvědčivější AI upgrade. Společnosti oznámily víceleté partnerství, stvrzující, že modely Apple Foundation Models budou postaveny na modelech Google Gemini AI.

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Googlu také dohoda částečně zkompenzuje 20 miliard dolarů, které Applu každoročně platí za to, že v iPhonech zůstává výchozím vyhledávačem, byť finanční podrobnosti kontraktu nebyly oficiálně zveřejněny. Ve společném prohlášení společnosti označily dohodu za technicky a strategicky vhodnou.

„Po pečlivém zvážení Apple dospěl k závěru, že AI technologie společnosti Google poskytuje nejschopnější základ pro modely Apple Foundation Models, a těší se na inovativní nové zážitky, které Apple uživatelům přinese,“ stojí v prohlášení.

Společnosti také zdůraznily, že „Apple Intelligence bude i nadále fungovat na zařízeních Apple a Private Cloud Compute, čímž budou zachovány špičkové standardy ochrany soukromí společnosti Apple.“

Partnerství navazuje na interní obtíže, které Apple v oblasti vývoje umělé inteligence zažíval. Navzdory veřejným prohlášením a slibům se totiž potýkal s nedodrženými termíny a odchody zaměstnanců.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Nová verze Apple Intelligence, už poháněná Gemini, by měla být uvedena na trh ještě letos. Dohoda navíc nejspíš odsunuje na vedlejší kolej společnost OpenAI, kterou si Apple v roce 2024 najal, aby posílila Siri přidáním ChatGPT jako volitelného rozšíření.

Navzdory trablům, papírově má Apple v AI závodě pořád několik výhod, především vlastní hardware a dlouhodobý důraz na ochranu soukromí. 

Ten formoval systémy jako Apple Private Cloud Compute, navržené tak, aby zpracovávaly požadavky AI a zároveň omezovaly vystavení osobních údajů. Google později představil podobný přístup s názvem Private AI Compute.

Takový fokus na ochranu soukromí může ještě nabýt na významu, jakmile uživatelé začnou vyžadovat vyšší AI integraci se svými zařízeními. Což se, popravdě, zatím příliš neděje.

Takzvaná AI PC se kdovíjak neprodávají a například společnost Dell AI funkce na letošním veletrhu CES vysloveně bagatelizovala. 

Školení Zabbix

A například průzkum z konce roku 2024 mezi 2 000 uživateli zjistil, že 73 % majitelů iPhonů a 87 % uživatelů Samsungu mělo pocit, že AI jejich zařízením nepřináší žádnou nebo jen malou přidanou hodnotu. (Společnost Samsung tento názor odmítla s argumentem, že lidé často používají AI funkce, aniž by si to uvědomovali.)

Zda partnerství Applu s Googlem a Siri stavěná na platformě Gemini tento postoj změní, se teprve uvidí…

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Vláda potvrdila konec televizních poplatků, náhradu nezná

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ