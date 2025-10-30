Boj proti dezinformacím bude extrémně drahý, varují experti

To je obrovská částka, tvrdí autoři studie, analytici Dave Aron, Andrew Frank a Richard Hunter ze společnosti Gartner. Bohužel ale půjde o nezbytné výdaje, protože nepravdivé informace představují pro organizaci nejen významná finanční rizika, ale ohrožují i její reputaci.
Důvěřujete firmám, které s vámi komunikují pomocí AI?
Radí proto, aby se touto problematikou zabývali všichni vedoucí pracovníci a aby ji ustavili jako prioritní na úrovni celého podniku.
Téměř tři čtvrtiny firem dnes považuje dezinformace, nepravdivé či zavádějící informace za důležité nebo velmi důležité, avšak jen 30 % za jeden z pěti nejdůležitějších problémů, který by měly řešit, ukázal nedávný průzkum.
Nedostatek spolehlivých informací je ale nutné vnímat jako komplexní problém, který ohrožuje schopnost kohokoliv porozumět všem ostatním problémům a řešit je, tvrdí Frank.
„Jak se může firma „bez pravdy“ rozhodovat, jak udržovat vztahy se svými zákazníky, zaměstnanci, investory a dalšími zainteresovanými stranami, když lidé mají pocit, že nemohou věřit tomu, co čtou, vidí nebo slyší?“, ptá se.
Důvěra je zásadní
Umělá inteligence přináší nové výzvy, co se týče transparentnosti a důvěry v obsah, snížit rizika plynoucích z dezinformací a škodlivých asociací ale může proaktivní, integrovaný přístup označovaný jako TrustOps.
„Základní myšlenkou je nepovažovat důvěru za náhodný výsledek marketingu nebo dodržování předpisů, ale za záměrný operační cíl – chránit integritu obsahu a posilovat důvěru spotřebitelů,“ vysvětluje Hunter.
Analytici organizacím doporučují vytvořit radu pro důvěru (Trust Councils), kterou budou tvořit zástupci z různých organizačních úrovní z oblasti komunikace, IT, financí, práva, lidských zdrojů a marketingu.
Široká účast je nezbytná, protože každá pozice má jedinečný pohled a odpovědnost související s tématem důvěryhodného obsahu.
Kromě toho mohou sítě důvěry (TrustNets) tvořené společnostmi, technologiemi a nástroji zprovoznit skrz internet „důvěryhodné tunely“, které se mezi účastníky zajistí prostřednictvím ověřování, transparentnosti a zabezpečení.
Securitytrends si můžete koupit i jako klasický časopis, buď v klasické tištěné formě nebo v elektronické verzi. Věnujeme se bezpečnosti počítačových systémů, ochraně dat, informací a soukromí. Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.
Jsme jediný titul na českém a slovenském trhu, který oslovuje širokou čtenářskou obec – od ředitelů firem, přes odborníky na bezpečnost po koncové uživatele. Naším cílem je poskytnout ucelený přehled o bezpečnostních hrozbách a zejména o tom, proč a jak se jim bránit, případně proč respektovat a dodržovat nařízení IT manažerů ve firmách.