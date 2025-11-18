Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Microsoft dál míří vstříc budoucnosti bez hesel. Listopadová bezpečnostní aktualizace Windows zavádí nativní podporu pro přístupové klíče 1Password, díky níž uživatelům přibydou další možnost, jak se bezpečně přihlásit.
Dosud se uživatelé Windows při používání přístupových klíčů spoléhali hlavně na vlastní správce hesel Microsoftu, respektive Windows Hello. S nejnovější aktualizací si můžou zvolit i oblíbený 1Password a očekává se, že další správci hesel třetích stran budou následovat s dalšími systémovými aktualizacemi.
Krok je součástí dlouhodobého plánu Microsoftu nahradit tradiční hesla přístupovými klíči, které jsou považovány za bezpečnější a jednodušší.
V rámci Windows 11 začaly být podporovány (a uživatelé aktivně pobízeni k jejich používání) koncem loňského roku. Aby tento přechod Microsoft podpořil, navázal spolupráci se společností 1Password a vytvořil rozšíření pro správu přihlašovacích údajů, který oblíbenému správci hesel umožňuje ukládat a synchronizovat přístupové klíče na stejné úrovni jako to dělají vlastní nástroje Microsoft.
Co přesně jsou přístupové klíče?
Přístupové klíče neboli passkeys jsou digitální přihlašovací údaje, které nahrazují tradiční hesla tak, že namísto zadávání slova nebo fráze potvrzují uživatelé svou identitu pomocí biometrických údajů, jako je otisk prstu nebo rozpoznání obličeje, případně pomocí PIN kódu.
Systém je postavený na kryptografii a interakci veřejného klíče se soukromým: soukromý klíč zůstává bezpečně uložen v zařízení uživatele, zatímco odpovídající veřejný klíč se nachází ve službě, ke které se uživatel přihlašuje.
Když se pokusíte přihlásit, služba odešle výzvu do vašeho zařízení a váš soukromý klíč po ověření odpoví, že jste to opravdu vy.
Protože soukromý klíč zůstává ve vašem zařízení, jsou přístupové klíče mnohem odolnější vůči phishingu a únikům dat. Hacker by k jejich zneužití potřeboval jak vaše fyzické zařízení, tak vaše biometrické údaje.
Přístupové klíče také eliminují nutnost pamatovat si množství hesel nebo se obávat opakovaného použití slabých hesel. Stručně řečeno, přístupové klíče slibují bezpečnější a jednodušší přihlašování. A Microsoft jde tomuto konceptu autentizace evidentně stále blíž a blíž.
