Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Radan Dolejš
Dnes

Autor: © olly - Fotolia.com
Digitální prostředí je pro děti a mladé v Česku naprosto zásadní. Naprostá většina z nich sleduje videa online, vyměňují si zprávy nebo hrají hry. Uvědomují si také hrozby, kterým ale nejsou schopni sami čelit. Vyplývá to z dat společnosti Vodafone. Ve veřejné i soukromé sféře roste poptávka po řešení těchto rizik, která mají dopad na bezpečí a duševní zdraví mladistvých.

Až 93 % dětí sleduje online videa, 74 % komunikuje přes soukromé zprávy na sociálních sítích a 73 % hraje online hry. Vyplývá to z průzkumu Vodafonu, pro který sběr dat realizovala výzkumná společnost Ipsos. S rostoucí aktivitou však narůstají i rizika, která mají zásadní dopad na bezpečí a duševní zdraví mladistvých.

Hrozby, které se s online světem pojí, si uvědomují i sami mladiství. Třeba 62 % z nich se bojí, že jim někdo hackne telefon nebo počítač. Z podvodu a ztráty penež má obavu 57 %. Víc než polovina dotázaných se také bojí, že někdo zveřejní a zneužije jejich fotky nebo je upraví pomocí AI za účelem zesměšňování. 47 % nezletilých má strach z nadávek a posměchu na sociálních sítích.

Online rizika mají přitom genderová specifika. Dívky čelí vyššímu tlaku na vzhled, sexuálnímu obtěžování a reputačním rizikům. Chlapci se více setkávají s posměchem v online hrách.

Mladiství přitom sami přicházejí s řešeními. Nechtějí však přílišná omezení, ale bezpečnější prostředí a aktivní zapojení do tvorby digitálních pravidel. Dvě třetiny z nich by uvítaly lepší možnost banovat nebo hlásit škodlivé chování. Přes 40 % z nich navrhuje větší osvětu ve školách, ale i obecně ve veřejném prostoru. Naopak restrikce, například větší rodičovská kontrola nebo vyšší věkový limit, mají u dětí podporu nižší.

Výsledky výzkumu ukazují, že hrozby, kterým mladí často musí čelit, rozhodně nejsou jen „studená voda“, ve které se dá otužovat. Mladí potřebují k růstu překážky, ale taky potřebují prostředí, kde mohou naplno rozvinout svůj potenciál, nikoli prostředí, které je ničí. Proto je nutné budovat prostor s pravidly, jež zároveň chrání i podporují. A klíčem je komunikace napříč generacemi — bez ní nevznikne bezpečí ani důvěra. A právě proto se mi líbí, že v tomto případě to konečně není „o nich bez nich“. Dospělí totiž většinou ani netuší, co se v online světě skutečně odehrává,” zdůrazňuje Marek Vrbík, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu

Data se shodují i v mezinárodním srovnání

Podobná data ukazuje i globální průzkum Nadace Vodafone . Zároveň upozorňuje, že digitální stresory, jako je kyberšikana, dezinformace, návykové funkce platforem a škodlivé srovnávání, přispívají k nárůstu úzkostí, depresí a problémů s chováním. 

Děti také často postrádají znalosti o ochraně dat, algoritmech a dezinformacích. Připraveni se necítí být ani učitelé.

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je klíčová

Děti však v současnosti nelze v online světě ochránit dostatečně. Chybí legislativa pro možnosti blokování nevhodného obsahu, účinná kontrola věku napříč platformami a další opatření, která by alespoň částečně přispěla k tolik potřebnému většímu digitálnímu zdraví dětí a mladých.

Skupina Vodafone a Nadace Vodafone ve spolupráci s organizací Save the Children vydaly proto takzvanou Bílou knihu o ochraně dětí online. V ní vyzývají k mezisektorové spolupráci firem, neziskového sektoru a zákonodárců, která povede k zavedené účinné legislativy. V dokumentu jde o pět hlavních oblastí:

  1. Zavedení účinného a jednotného ověřování věku napříč platformami.
  2. Ochrana dětí před návykovými designovými prvky.
  3. Povinná odpovědnost platforem za bezpečnost dětí při využívání návykovém designu.
  4. Možnost efektivního blokování nelegálního obsahu, zejména dětské pornografie.
  5. Systematická podpora digitálních dovedností a zdraví dětí, rodičů i pedagogů.
Důslednější ochrana práv dětí v online prostředí je cestou k tomu, jak ochránit dětské duševní zdraví a zabránit nárůstu radikalizace a násilí ve společnosti. Děkuji všem partnerům, kteří chtějí bezpečnosti dětí na internetu věnovat své zdroje a kapacitu. Tento úkol je natolik náročný, že bez dobré spolupráce nemáme šanci jej úspěšně zvládnout,“ vítá snahu o spolupráci zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Devět tipů pro svět online. Od mladých pro mladé 

Vodafone na tématu digitálního zdraví a potřebných opatření spolupracuje i s těmi, kterých se problematika dotýká nejvíce – s dětmi a mladými lidmi. 

Právě oni vytvořili pro sebe a své vrstevníky u příležitosti Světového dne dětí Devět tipů pro svět online. Ty zahrnují následující oblasti:

  1. Nastavení vlastních zdravých limitů u obrazovky
  2. Digitální stopu
  3. Ochranu soukromí
  4. Ochranu před podvody
  5. Kyberšikanu
  6. Možnosti pomoci
  7. Sdílení osobních informací
  8. Respektování online hranic
  9. Chytré digitální návyky

Vodafone se digitálnímu bezpeční a zdraví dětí věnuje dlouhodobě. Podílel se například na příručce pro rodiče „První mobil“, která je plná užitečných rad a tipů ohledně toho, jak nastavit první telefon pro dítě, zároveň Vodafone od samého počátku podporuje unikátní projekt Kyberpohádky

Na stránce Digitální rodičovství mohou rodiče, děti i mladiství najít návody, články a další zajímavé informace. 

