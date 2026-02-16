České firmy pod náletem kyberútoků. Jejich počet vzrostl o pětinu

„V České republice nadále vidíme nadprůměrné množství kyberútoků. Každá česká společnost čelila v lednu v průměru 2 374 kyberútokům týdně, což je meziroční nárůst o 18 % a o 306 kyberútoků týdně více než v prosinci 2025. Většímu počtu útoků čelí v Evropě Itálie (2 403 kyberútoků týdně na jednu společnost).
Vysoké riziko hrozí také ve Švédsku (2 135), Portugalsku (2 110) a Španělsku (1 988). Největší meziroční nárůst útoků jsme v Evropě zaznamenali v Irsku (o 68 %) a Řecku (+62 %). Naopak ve Švýcarsku meziročně počet útoků klesl o 11 % a ve Finsku o 5 %,“ říká Tomáš Růžička, SE Team Leader z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.
Největší hrozbě čelí s obrovským náskokem sektor vzdělávání, jedná se dokonce v průměru o 4 364 útoků týdně na jednu společnost. Pro kyberzločince je atraktivní kombinace vysokého počtu uživatelů, zastaralé infrastruktury a omezených zdrojů na ochranu.
Druhým nejčastěji napadaným odvětvím je veřejná správa (2 759 útoků týdně v průměru na jednu instituci). Na třetí místo se posunuly telekomunikační společnosti. Vůbec největší meziroční nárůst útoků, o 122 %, detekujeme opakovaně u zemědělství.
Nejvíce útoků (3 110) zaznamenaly organizace v Latinské Americe, kde došlo i k největšímu nárůstu (o 33 %). Naopak u afrických společností došlo k poklesu útoků o 6 %. V Evropě vzrostl jejich počet o 18 % na 1 755.
AI nástroje zvyšují riziko úniku dat
Každý 30. prompt odeslaný z podnikových sítí představoval v lednu vysoké riziko úniku citlivých dat. Problém se týká 93 % organizací pravidelně používajících AI nástroje.
Průměrný podnikový uživatel vytvořil v lednu 76 promptů, což je výrazný nárůst oproti prosincovým 56 promptům.
Vyděračské útoky
V lednu bylo na stránkách ransomwarových gangů veřejně vydíráno 678 společností, což je sice výrazný pokles oproti prosinci, ale zároveň se jedná o meziroční nárůst o 10 %. 52 % obětí pochází ze Severní Ameriky, 24 % obětí je z Evropy, kde jsou hlavním terčem společnosti ve Velké Británii, Německu, Itálii a Španělsku.
Nejčastěji vydírané jsou organizace z oblasti obchodních služeb, odkud pochází třetina všech obětí. Následuje sektor spotřebního zboží a služeb (15 %) a průmyslová výroba (11 %).
Nejaktivnější ransomwarovou skupinou byl v lednu znovu Qilin, který je zodpovědný za 15 % zveřejněných útoků. LockBit na druhém místě vydíral 12 % obětí a zaměřil se na velké podniky a vládní subjekty. Zajímavostí je, že LockBit dlouhodobě necílí na organizace v Rusku nebo Společenství nezávislých států. Třetí nejaktivnější skupinou je Akira, která se zaměřuje na obchodní služby a průmyslové organizace.
