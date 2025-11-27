Computertrends  »  Technologie  »  Chytré bio-nálepky změří infekci, hladinu hormonů i markery rakoviny

Chytré bio-nálepky změří infekci, hladinu hormonů i markery rakoviny

Pavel Louda
Dnes

Biosenzor
Autor: Pavel Louda s pomocí Gemini AI
Spojení biosenzorů a umělé inteligence (AI) zcela mění podobu vzdálené péče o pacienty. Nové typy zdravotní nositelné elektroniky, jako jsou inteligentní náplasti, dokážou analyzovat pacientův stav mnohem důkladněji, než dosavadní metody typu in vitro diagnostiky (IVD), tedy příležitostným odběrem do zkumavky.

Pro své nositelné kožní náplasti poháněné AI získal minulý měsíc jejich výrobce, firma Adaptyx Biosciences, financování ve výši 14 milionů dolarů.

To signalizuje rostoucí důvěru investorů v technologie, které by mohly zcela transformovat epizodické testování na proaktivní, datově řízené řízení zdravotní péče pro chronické i akutní stavy.

Zmíněná nositelná náplast na kůži je podle zprávy společnosti GlobalData minimálně invazivní. Odebírá vzorky intersticiální tekutiny, aby tak sledovala elektrolyty, hormony či srdeční biomarkery, a v reálném čase zasílá data do platformy umělé inteligence, která tyto signály převádí na praktické klinické pokyny.

„Větší množství údajů o pacientech vede k lépe informovaným léčebným plánům. Nepřetržitá měření v různých oblastech zdraví, jako jsou metabolismus, endokrinní systém, infekční onemocnění či onkologické markery, mohou obvyklé testování typu IVD rozšiřovat například o sledování reakce na léčbu, včasně signalizovat zhoršení stavu či snižovat zbytečně opakované hospitalizace,“ vysvětluje Selena Yu, analytička z GlobalData.

Technologie Adaptyxu je ale stále ve vývoji, její plný klinický dosah se teprve ukáže. Náplast je však vhodná pro pečlivější sledování pacientů s chronickými onemocněními, jako je rakovina, chronické onemocnění ledvin či srdeční poruchy.

Kontinuální sledování reakce na léčbu by mohlo lékařům ušetřit čas a poskytnout rychlejší upozornění na nežádoucí účinky, tvrdí Yu.

Výhodou je, že zařízení je lehké, nenápadné a lze jej nosit při každodenních činnostech. Jakmile se například pacient považuje za symptomatického, lze pomocí biosenzoru monitorovat třeba biomarkery srdečního selhání a v případě potíží ihned reagovat.

Autor článku

Pavel Louda

