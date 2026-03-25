Claude ve firmách získává na popularitě

Společnost Anthropic stojící za rodinou AI modelů Claude zaznamenává stabilní nárůst počtu firemních předplatných. Podle fintechové firmy Ramp vzrostl její podíl na trhu s předplatným firemního softwaru v únoru oproti předchozímu měsíci o 4,9 %. Ve stejném období podíl OpenAI klesl o 1,5 %. Tento trend byl přitom patrný už v lednu, kdy podíl Anthropicu vzrostl o 2,8 %, zatímco podíl OpenAI poklesl o 0,9 %.
Přesto OpenAI stále celkově vede a drží 34,4 % trhu s firemními předplatnými ve srovnání s 24,4 % Anthropicu.
„Téměř jedna ze čtyř firem na Ramp nyní platí za Anthropic (před rokem to byla jedna z pětadvaceti),“ uvedl v blogovém příspěvku Ara Kharazian, ekonom společnosti Ramp. „Pokles OpenAI o 1,5 % byl největší v jediném měsíci u jakékoli společnosti zabývající se AI modely od doby, kdy jsme začali přijetí AI v podnikání sledovat.“
Kharazian dodal, že společnosti, které si AI nástroje teprve vybírají, se stále častěji coby pro svou první volbu rozhodují pro Anthropic, a to v asi 70 % případů. K tomuto posunu dochází v době, kdy OpenAI údajně přehodnocuje svou vlastní strategii a klade větší důraz na prodej AI nástrojů právě do firem a vývojářům.
Vnímání obou společností může ovlivňovat i vývoj mimo podnikatelský svět. Koncem ledna agentura Reuters informovala o napětí mezi společností Anthropic a americkým ministerstvem obrany poté, co společnost odmítla uvolnit bezpečnostní opatření týkající se svých modelů umělé inteligence pro vojenské účely.
Anthropic, který se dlouhodobě prezentuje jako firma prosazující „odpovědnou umělou inteligenci“, na konci února veřejně zareagoval, načež se spor vyostřil. Začátkem března byl Anthropic dle svého vyjádření označen za potenciální riziko pro národní bezpečnost USA, na což společnost reagovala podáním žalob, v nichž napadla své vyloučení z práce pro ministerstvo obrany.
Tato situace nezůstala bez povšimnutí. Data od analytické firmy Sensor Tower naznačují, že kontroverze se časově shodovala s nárůstem instalací aplikace Claude a poklesem stažení aplikace ChatGPT. Spolupráce OpenAI s Pentagonem tak mohly ovlivnit reakci veřejnosti. Kharazian taky poukázal na veřejnou podporu aplikace Claude ze strany osobností, jako je hudebnice Katy Perry a americký senátor Brian Schatz, která následovala po tomto sporu.
„Společnost Anthropic se profilovala jinak a určitá skupina uživatelů si toho všimla,“ uvedl a dodal, že lidé ochotní za AI nástroje platit nemalé peníze, mohou reagovat taky na změny jako je například zavádění reklamy v ChatGPT.
