Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Václav Tesař
Dnes

Copilot+ PC
Autor: Microsoft
Copilot+ PC
Microsoft s počítači Copilot+ nedostál slibům, přesto představují důležitý posun k výpočetní technice zaměřené na umělou inteligenci.

Značka Copilot+ pro počítače s Windows vybavené umělou inteligencí vyvolala víc zmatku než nadšení, shodují se někteří experti oslovení magazínem Computerworld. Loni představený brand označoval zařízení vybavená neuronovými procesorovými jednotkami (NPU), schopnými provádět některé AI úkony lokálně, bez připojení k internetu.

Podle analytika společnosti Tirias Research Jima McGregora však uvedení této řady mělo opačný účinek, než po jakém Microsoft toužil, a uživatelé nerozuměli tomu, co Copilot+ vlastně nabízí. Označení „AI PC“ dle něho zároveň stanovilo svévolné technické požadavky, které neodrážely skutečné potřeby uživatelů a nedostatek skutečně užitečných AI aplikací vedl k tomu, že mnozí uživatelé skončili s tím, co McGregor kriticky označil „drahým těžítkem“.

Protože AI v cloudu splňuje většinu běžných uživatelských potřeb, role specializovaných NPU zůstává dál nejasná, shoduje se analytik společnosti Technalysis Research Bob O'Donnell. 

„Celá ta záležitost s NPU se stává trochu směšnou a nepodstatnou. Zpětně vzato by bylo lepší, kdyby Microsoft nejdřív uvedl funkce cloudové AI a až pak se zaměřil na Copilot+,“ hodnotí.

S tím souhlasí i Jitesh Ubrani ze společnosti IDC, podle kterého zařízení Copilot+ „příliš nepřispěla k celkovému zvýšení poptávky po počítačích“. I když prý pomohla zvýšit průměrné prodejní ceny a odlišit prémiové modely, podniky se kvůli ekonomickým tlakům a omezenému počtu případů využití AI lokálně na zařízeních zdráhaly do nich investovat. 

Datová centra si budou muset vyrábět vlastní energii, účet ve finále zaplatí uživatelé Přečtěte si také:

Datová centra si budou muset vyrábět vlastní energii, účet ve finále zaplatí uživatelé

Podle jeho názoru však postupem času „všechny počítače s Windows budou AI PC“, byť s rozdíly ve funkcích. To ostatně v říjnu naznačil samotný Microsoft tvrzením, že „všechny stroje s Windows budou nakonec podporovat funkce AI“. (Což je však informace, která poněkud podkopává exkluzivitu hardwaru Copilot+.)

Když Microsoft Copilot+ uváděl na trh, propagoval široký ekosystém aplikací, které by nový AI hardware využívaly. Vývoj softwaru však zaostával za čipy a vývojáři čelili výzvám při psaní kódu pro tři odlišné architektury AI od společností Qualcomm, Intel a AMD. 

Algoritmus místo krejčovského metru: Jak generativní AI přepisují zdrojový kód módního průmyslu Přečtěte si také:

Algoritmus místo krejčovského metru: Jak generativní AI přepisují zdrojový kód módního průmyslu

To často znamenalo vytváření víc verzí stejné aplikace. Tento problém se, pravda, částečně zmírnil díky funkci Windows ML 2.0, která abstrahuje rozdíly mezi NPU, CPU a GPU, i díky přidáním malých jazykových modelů Phi a Mu pro AI aplikace, které běží lokálně a provádějí konkrétnější úlohy s využitím menšího množství prostředků.

Analytici potvrzují, že přísné požadavky Microsoftu na výkon NPU se zdají být v současnosti mírnější. Intel například v případě chystaných procesorů Panther Lake přesouvá víc AI kapacit zpět na GPU, zatímco NPU dostává pouze mírný upgrade. GPU tak mohou zpracovávat širší škálu AI úloh, zatímco NPU se specializují spíš na užší úkoly.

Avšak i když Copilot+ své rané sliby tak docela nenaplnil, oslovení analytici tvrdí, že pořád představuje součást širšího posunu směrem k výpočetní technice zaměřené na AI. Leonard Lee ze společnosti Next Curve uvedl, že Microsoft se snaží „využít schopnosti AI k tomu, aby se PC opět staly užitečnými“, a spolupracuje s výrobci čipů na definování minimálních schopností potřebných pro to, aby se tak v budoucnu skutečně stalo.

Václav Tesař

