Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Václav Tesař
Dnes

prsten
Autor: Internet Info DG
Bývalí designéři Mety vstupují na trh s prstenem, který s využitím AI dokáže snadno zapisovat poznámky či ovládat hudbu.

Vlna nositelných zařízení poháněných umělou inteligencí stále roste. Od zařízení ve tvaru karty, jako jsou Plaud a Pocket, přes přívěsky od Friend, Limitless a Taya, až po náramek od Bee, se formuje nová kategorie gadgetů zaměřených na hlasové ovládání. Všechna tato zařízení slibují, že lidem pomohou myslet, tvořit a komunikovat přirozeněji.

Teď se do tohoto závodu zapojili dva bývalí designéři společnosti Meta se startupem Sandbar, který vytvořil Stream, chytrý prsten navržený jako „myš pro hlas“. Zařízení umí pořizovat poznámky, komunikovat s AI asistentem a dokonce ovládat hudbu – to vše pomocí prstu.

Myš pro hlas

Generální ředitel Sandbaru Mina Fahmi strávil roky navrhováním uživatelských rozhraní, pracoval v Kernelu a startupu zabývajícím se rozšířenou realitou Magic Leap, než se připojil k CTRL-Labs, kde potkal budoucího technického ředitele Kiraka Honga. Poté, co v roce 2019 CTRL-Labs koupila Meta, jejich práce pomohla utvářet projekty neuronového rozhraní společnosti.

Fahmi řekl magazínu TechCrunch, že inspiraci pro Stream získal při experimentování s aplikacemi pro zapisování poznámek, když se začaly prosazovat velké jazykové modely. Uvědomil si, že psaní na klávesnici nebo vytahování telefonu přerušuje tvůrčí moment. 

„Mnoho mých nápadů se zrodí, když chodím nebo dojíždím, a nechci vytahovat telefon, abych ten moment přerušil. Nechci křičet do sluchátek, při čemž mě můžou všichni slyšet, když mluvím o nějakém nápadu,“ řekl Fahmi. „S Kirakem jsme se snažili pochopit, co by bylo potřeba, aby se podařilo zachytit myšlenku v momentě, kdy se zrodí. Tak jsme přišli na Stream.“

Jak Stream funguje

Stream se nosí na ukazováčku a má mikrofony a touchpad, které zůstávají neaktivní, dokud uživatel nestiskne a nedrží tlačítko pro nahrávání. V ukázce Fahmi předvedl, jak prsten dokáže tiše zachytit myšlenky – dokonce i šeptání – a přepsat je pomocí doplňkové aplikace pro iOS.

Aplikace obsahuje konverzačního chatbota s umělou inteligencí, který s uživateli komunikuje během nahrávání. Poznámky lze organizovat, upravovat a prohlížet v čase pomocí časové osy s funkcí pinch-to-zoom. 

Sandbar také umožňuje uživatelům přizpůsobit hlas asistenta tak, aby zněl „podobně jako hlas uživatele“. V hlučném prostředí mohou uživatelé nosit sluchátka pro soukromé interakce. Bez nich prsten vibruje, aby potvrdil, že poznámka byla uložena.

Kromě pořizování poznámek slouží plochý povrch Streamu také jako ovladač médií, který uživatelům umožňuje přehrávat, pozastavovat, přeskakovat nebo upravovat hlasitost – což se hodí, když máte plné ruce nebo jste na cestách.

Plány uvedení na trh a ochrana soukromí

Předobjednávky na Stream začínají tento týden, cena stříbrné verze je 249 dolarů a zlaté 299 dolarů. Sandbar plánuje zahájit dodávky příští léto. Úroveň předplatného Pro, která je pro první kupující zdarma po dobu tří měsíců, bude později stát 10 dolarů měsíčně a odemkne neomezený počet poznámek, chatů a přednostní přístup k novým funkcím.

Fahmi zdůraznil, že soukromí je ústředním bodem designu Sandbaru. „Uživatelé mají plnou kontrolu nad svými daty na všech úrovních,“ řekl a poznamenal, že všechna data jsou šifrována při přenosu i v klidu. Společnost plánuje podporovat export do nástrojů jako Notion.

Důvěra investorů

Sandbar získal 13 milionů dolarů od investorů, včetně True Ventures, Upfront Ventures a Betaworks. Toni Schneider, partner ve společnosti True Ventures, řekl, že po neohromujících ukázkách od jiných startupů byl zpočátku skeptický vůči hardwaru pro umělou inteligenci. Stream však změnil jeho názor.

„Myslím, že mnoho lidí by souhlasilo, že hlas a umělá inteligence k sobě opravdu dobře pasují,“ řekl Schneider pro TechCrunch. 

„A taky by souhlasili, že mít telefon nebo dokonce notebook pro interakci s umělou inteligencí je trochu přehnané, když vše, co potřebujete, je hlas. Mělo by tedy existovat nějaké nové řešení. Prohlédli jsme si jich spoustu, ale většina z nich nám nevyhovovala. Když přišel Mina a ukázal nám demo, dávalo nám to smysl.“

