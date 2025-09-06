Plaud představil vylepšený AI zápisník Plaud Note Pro

Kromě Plaud Note Pro – profesionálního AI hlasového záznamníku nové generace – Plaud čerstvě uvedl i významnou aktualizaci aplikace Plaud 3.0, která posouvá možnosti práce s nahrávkami.
Řešení je určeno především uživatelům, kteří potřebují zachytit konverzace, jako jsou porady, telefonáty či rozhovory, a během krátké doby je přeměnit v přesné, organizované a bezpečně uložené poznámky, s nimiž lze dále pracovat, analyzovat je či sdílet.
Plaud Note Pro nabízí kompaktní konstrukci velikosti kreditní karty s AMOLED displejem, čtyřmi mikrofony s AI beamformingem schopnými nahrávat až do vzdálenosti pěti metrů, VCS senzorem pro telefonní hovory a až 64GB úložištěm. Záznamník umožňuje diskrétní nahrávání a označení důležitých pasáží jedním tlačítkem. Díky vibrační odezvě a intuitivnímu ovládání je snadno použitelný i během schůzek.
Nová aplikace Plaud 3.0 přináší zásadní multimodální vstup, kde kromě audia lze přidávat textové poznámky, obrázky (například slidy nebo tabule) a zvýraznění („Highlights“). Díky tomu AI vytváří přesnější, relevantnější a personalizované souhrny.
Výraznou novinkou je vícedimenzionální sumarizace, kdy uživatel získá různé pohledy na obsah – rychlé přehledy, výpisky s citacemi a čísly, to‑do listy, role‑specifické výstupy nebo myšlenkové mapy. Systém také obsahuje funkci „Ask Plaud“, která umožňuje pokládat dotazy přirozeným jazykem, například „Co klient nejvíc řešil?“ – odpovědi jsou přiřazeny ke konkrétním pasážím záznamu pro snadné dohledání.
Plánovaná je také novinka „Projekty“ (Q4/2025), která umožní seskupovat související nahrávky, poznámky a výstupy do dlouhodobých iniciativ, což zjednoduší týmovou spolupráci.
Celý proces práce s konverzacemi je díky Plaud plně automatizovaný – nahrávání, přepis (podpora 112 jazyků včetně češtiny a slovenštiny), sumarizace i tvorba akčních výstupů probíhá bez potřeby manuálních zásahů. AI navíc dokáže rozlišit jednotlivé mluvčí, využívat doménové glosáře a vlastní šablony (je k dispozici přes 2 000 oficiálních a komunitních).
V bezpečnostní oblasti Plaud splňuje přísné standardy GDPR, HIPAA, SOC 2 Type II nebo ISO a umožňuje volbu mezi lokálním a cloudovým zpracováním dat se zajištěním plné kontroly uživatele nad svými informacemi.
Plaud Note Pro je vybaven baterií s výdrží až 50 hodin záznamu a dlouhým standby režimem až 75 dní. Zařízení podporuje připojení přes BLE 5.4 a Wi-Fi dual band a data lze rychle přenášet k dalšímu zpracování.
Doporučená cena pro ČR a SR je 4 890 Kč (195 EUR) a dostupnost je plánována na konec října 2025. Aplikace Plaud 3.0 bude postupně zpřístupněna na iOS, Androidu a nově i ve webové a desktopové verzi již od září 2025. Plaud cílí na široké spektrum profesionálů – od managementu a projektových týmů přes prodej a konzultace, zdravotnictví, právní a finanční sféry až po vzdělávání a média.