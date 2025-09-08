DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Společnost DuckDuckGo nabízí od začátku léta přímo ve svém stejnojmenném prohlížeči několik AI chatbotů, mimo jiné ty od OpenAI nebo od Anthropic. Ačkoli jde převážně o základní modely, jako jsou GPT-4o mini a Claude 3.5 Haiku, funkce Duck.ai vám umožňuje tyto nástroje používat, aniž byste museli obětovat své soukromí.
Zdá se, že se tenhle přístup u uživatelů DuckDuckGo setkal s pozitivním ohlasem, společnost teď proto přichází s vylepšením.
V rámci předplatného Privacy Pro nově nabízí přístup i k pokročilejším modelům daných chatbotů; jmenovitě se jedná o GPT-4o, GPT-5, Sonnet 4.0 a Llama 4 Maverick.
Stejně jako dosud jsou všechny konverzace, které s těmito chatboty prostřednictvím DuckDuckGo vedete, anonymizovány a vaše data nebudou použita pro trénování budoucích systémů.
„Dnes rozšiřujeme Duck.ai tím, že předplatitelům DuckDuckGo poskytujeme přístup k pokročilejším modelům AI, které jsou chráněny stejnými silnými ochrannými opatřeními,“ uvedla společnost. „Základní verze Duck.ai se nemění; je stále zdarma a není nutné si zakládat účet. Pro předplatitele pouze přidáváme další modely.“
Dál tak můžete počítat s přístupem k vlastní VPN společnosti, službám pro odstranění osobních údajů a ochranu.
Pokud nechcete nové výhody AI využívat, nemusíte; DuckDuckGo umožňuje uživatelům skrýt všechna tlačítka AI, která se nacházejí v nastavení vyhledávání, v desktopové i mobilní verzi prohlížeče. Společnost však uvádí, že zvažuje možnost nabídnout v budoucnu vyšší úrovně předplatného s přístupem k ještě pokročilejším modelům AI.
