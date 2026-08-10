Firmy podceňují dopady nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Největší chybou je, že odpovědnost nechávají na IT

Od NIS2 k českému zákonu
V případě českého zákona o kybernetické bezpečnosti nejde o pouhou transpozici evropské směrnice NIS2. Česká úprava má vlastní konstrukci a kategorizaci povinností a v některých oblastech také specifika, která budou muset odpovědní pracovníci či vedení organizací dobře pochopit. „Tato regulace nestojí na abstraktním požadavku „mít kybernetickou bezpečnost“, ale na velmi konkrétním modelu: identifikovat regulovanou službu, určit rozsah aktiv, nastavit řízení rizik, zavést bezpečnostní opatření, zvládnout incidenty, řídit dodavatele a pravidelně dokládat, že celý systém funguje. Jinými slovy: kybernetická bezpečnost se z technologického tématu definitivně stává jednou z disciplín podnikového řízení. V praxi proto organizace potřebují nástroje, které jim pomohou převést regulatorní požadavky do konkrétních úkolů, odpovědností a procesů napříč firmou, “ říká Jindřich Kalíšek, CEO společnosti regfor a hlavní architekt stejnojmenného nástroje pro správu regulatorních požadavků a řízení rizik.
Regulovaná služba, kritérium významnosti a řízení dodavatelského řetězce
Jedním z nejdůležitějších rysů nové české úpravy je její orientace na regulovanou službu. Regulace se nezabývá jen velikostí organizace anebo tím, zda působí v určitém sektoru. Ptá se také na to, jakou konkrétní službu poskytuje, jak významná tato služba je a jaká aktiva jsou nezbytná pro její poskytování.
Dalším českým specifikem je rozdělení poskytovatelů regulovaných služeb do tzv. režimu vyšších povinností a režimu nižších povinností. Vyšší režim v podstatě znamená zavedení plnohodnotného systému řízení bezpečnosti informací. Pracuje s řízením bezpečnostní politiky a dokumentace, řízením aktiv, rizik, dodavatelů, lidských zdrojů atd. Nižší režim není sice tak komplexní, ale i ten vyžaduje řízení
a zvládání rizik, přípravu dokumentace a implementaci relevantních procesů a prokazatelnost zvládání bezpečnostních hrozeb. V obou režimech pak podstatnou roli hraje princip přiměřenosti, tzn. zaváděné bezpečnostní politiky a opatření mají být vždy přiměřené významu a rizikovosti konkrétní služby
a schopnostem dané organizace.
Jednou z oblastí, kde bude nová regulace přinášet nejvíce novinek, je řízení dodavatelského řetězce. Zákon výslovně požaduje, aby si poskytovatel regulované služby ve vyšším režimu při využití dodavatele stanovil bezpečnostní požadavky související s dodávaným plněním a dodavatele vybíral s ohledem na tyto požadavky a ty zahrnul je do smluv. „To bude pro mnoho organizací významná kulturní změna. Dodavatelské řízení už nebude pouze otázkou nákupu nejdostupnější technologie nebo ceny služby.
Bude muset být propojeno s bezpečnostní architekturou a řízením rizik celé společnosti,“ dodává Jindřich Kalíšek.
Co organizace čeká v přechodném roce aneb co by měly udělat v jednoletém období od registrace?
- První fáze by měla zahrnovat gap analýzu vůči příslušné vyhlášce o režimu povinností.
- Druhou fází je návrh cílového stavu a vhodných opatření k mitigaci známých rizik. Organizace musí rozhodnout, co bude řešit centrálně, co na úrovni jednotlivých regulovaných služeb, co prostřednictvím již existujících bezpečnostních programů a co jako nový projekt.
- Třetí fází je implementace bezpečnostních opatření. Ta se nebude týkat jen dokumentace.
Bude zahrnovat řízení aktiv, řízení rizik, bezpečnostní role, školení vedení a uživatelů, řízení přístupů, detekci a logování, incident management, kontinuitu, zálohování, kryptografii, aplikační bezpečnost, bezpečný vývoj, řízení změn a v některých prostředích také specifická opatření pro průmyslové a řídicí systémy.
- Čtvrtou fází je příprava na zvládání a reporting incidentů. Zákon zavádí postupné hlášení kybernetických incidentů. První hlášení prostřednictvím portálu NÚKIB má být podáno nejpozději do 24 hodin od zjištění incidentu, navazující oznámení do 72 hodin a závěrečná zpráva do 30 dnů.
- Pátou fází je remediace dodavatelských smluv. Ta bude často náročnější než samotná interní dokumentace. Velcí dodavatelé budou mít vlastní standardy, globální smluvní modely a omezenou ochotu přijímat lokální požadavky. Menší dodavatelé naopak nemusí být připraveni na požadavky týkající se auditu, zvládání a reportingu incidentů, subdodavatelskou transparentnost nebo poskytování součinnosti při tvorbě a realizaci exit strategií. Úspěšná implementace proto vyžaduje nejen právní dodatky, ale i realistický dodavatelský risk management.
„Právě propojení všech těchto oblastí bývá pro organizace nejnáročnější. Firmy často řeší jednotlivé povinnosti odděleně – IT zavádí technická opatření, právní oddělení připravuje dokumentaci a nákup upravuje smlouvy s dodavateli. Chybí jim ale jednotný přehled o tom, jak spolu jednotlivé regulatorní požadavky souvisejí a v jakém jsou stavu. Právě proto roste zájem o platformy, které pomáhají řídit compliance a kybernetickou bezpečnost jako jeden celek,“ doplňuje Jindřich Kalíšek.
Odpovědnost vedení už není fráze
Jedním z nejvýraznějších posunů nové úpravy je důraz na vrcholové vedení. Kybernetická bezpečnost již nemůže být interně odložena na IT oddělení s tím, že „ajťáci to už nějak zajistí.“ Zákon i prováděcí vyhlášky počítají s rolí vrcholového vedení při schvalování, dohledu a prosazování bezpečnostních opatření.
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti tedy není pouze právním předpisem. Je to rámec pro řízení digitální provozní odolnosti. Organizace, které budou k nové regulaci přistupovat čistě formálně, pravděpodobně vytvoří další vrstvu dokumentace, ale jejich bezpečnostní stav se zásadně nezlepší. Organizace, které ji využijí správně, mohou získat lepší přehled o svých službách, aktivech, dodavatelích, rizicích a schopnosti zvládat incidenty.
O společnosti regfor
regfor s.r.o. je česká technologická společnost, která se specializuje na digitalizaci a automatizaci řízení regulatorních a compliance požadavků. Vyvíjí inteligentní digitální platformu, která pomáhá firmám
a institucím sledovat, spravovat a vyhodnocovat legislativní, technické a odvětvové normy a z nich vyplývající povinnosti a best practices. Nástroj regfor slouží manažerům firem, aby dokázali udržet stav firemní digitální compliance včetně kyberbezpečnosti aktuální a ve shodě s požadavky právních norem
a bezpečnostních metodik.
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