Google mění podobu Gemini v Chromu

Václav Tesař
Včera

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Nejpopulárnější prohlížeč na světě ještě víc integruje umělou inteligenci. Gemini dostává vlastní postranní panel.

Google přepracoval Chrome, aby v něm vytvořil prostor pro svou umělou inteligenci Gemini, a proměnil tak nejpoužívanější webový prohlížeč na světě v nástroj, který uživatelům pomáhá vyhledávat, porovnávat a dokonce i nakupovat online. 

Aktualizace přidává nový postranní panel, v němž mohou uživatelé chatovat s Gemini, aniž by museli zavírat hlavní webovou stránku. Chrome se tak připojuje k rivalům, jako jsou Microsoft Edge, Opera, Perplexity a OpenAI Atlas, a sází na to, že je dostatek uživatelů, kteří chtějí, aby umělá inteligence zvládala část jejich online aktivit.

„Může vám to pomoci ušetřit čas a provádět více úkolů najednou bez přerušení,“ uvedla k vyhrazení postranního panelu pro Gemini Parisa Tabrizová, viceprezidentka Chromu. „Můžete nechat svou hlavní práci otevřenou na jedné kartě a pomocí postranního panelu provádět jinou úlohu.“ 

Dodala, že toto rozložení může pomoct například porovnat možnosti na více kartách nebo shrnout recenze produktů z různých webů. Uživatelé předplácející Google AI Pro nebo AI Ultra mohou dokonce nechat Gemini fungovat jako prohlížecího agenta, schopného pomáhat třeba s nákupem.

Boční panel je taky propojen s Google Nano Banana, který uživatelům umožňuje vytvářet nebo upravovat obrázky přímo v prohlížeči. Byly taky rozšířeny odkazy Chromu na propojené aplikace, což Gemini umožňuje přístup (s povolením) ke službám, jako jsou Google Workspace, Spotify, YouTube Music, Google Fotky, Mapy a dalším. 

Brzy prý navíc do Chromu přibude taky Gemini Personal Intelligence, takže prohlížeč bude schopen zapamatovat si minulé interakce s webovými stránkami a aplikacemi a tyto informace využít v budoucích úkolech. Nové funkce jsou k dispozici v prohlížeči Chrome pro macOS, Windows a Chromebook Plus ve Spojených státech, automatické procházení je omezeno na předplatitele Google AI Pro a AI Ultra.

Ne všechny webové stránky však AI agenty vítají s otevřenou náručí. Amazon zažaloval společnost Perplexity kvůli automatizovanému přístupu a eBay změnil své uživatelské podmínky tak, aby blokoval objednávky zadané bez lidské kontroly. 

Školení Zabbix

Google nicméně uvádí, že jeho systém bude před dokončením nákupu nebo zveřejněním příspěvku na sociálních sítích vyžadovat lidské potvrzení a Chrome bude rovněž podporovat Universal Commerce Protocol, otevřený standard pro nakupování řízené umělou inteligencí, který byl vyvinut ve spolupráci se společnostmi Etsy, Shopify, Target a Wayfair. 

V sázce je navíc hodně: společnost McKinsey odhaduje, že do roku 2030 by maloobchodní prodej řízený AI agenty v USA mohl dosáhnout 1 bilionu dolarů…

