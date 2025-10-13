Computertrends  »  Software  »  Google musí otevřít Android větší konkurenci

V Play Store nastanou ještě v říjnu změny. Ty další jsou na plánu v létě příštího roku, pokud Google neuspěje s odvoláním u nejvyššího soudu.

Google v soudním sporu s Epic Games prohrál svůj poslední pokus o odložení soudně nařízených změn v obchodě Play Store. Podle agentury Reuters Nejvyšší soud USA zamítl žádost Googlu o zmrazení části antimonopolního rozhodnutí, zatímco společnost podává odvolání.

Rozhodnutí vychází z žaloby podané společností Epic Games, která tvrdila, že kontrola Googlu nad distribucí aplikací pro Android je monopolní. Americký okresní soud s tím souhlasil a v roce 2023 soudce James Donato nařídil Googlu provést zásadní změny ve stylu prodeje a distribuce aplikací pro Android.

 Poté, co v červenci 2024 prohrál odvolání, se Google obrátil na Nejvyšší soud, aby se pokusil tyto změny zvrátit, ale soud odmítl zasáhnout. První fáze nových pravidel tak musí vstoupit v platnost už 22. října.

Změny vyžadují, aby Google umožnil vývojářům aplikací propojit se s alternativními platebními systémy a distribuovat aplikace i mimo Play Store. Vývojáři tak už nebudou nuceni používat Google Play Billing ani dodržovat cenová pravidla Googlu. 

„Android poskytuje uživatelům a vývojářům víc možností než jakýkoli jiný mobilní operační systém a změny nařízené americkým okresním soudem ohrozí schopnost uživatelů bezpečně stahovat aplikace,“ brání se Google v prohlášení. „I když jsme zklamáni, že rozhodnutí nebylo pozastaveno, budeme pokračovat a odvoláme se.“

Kauza tak bude pokračovat ještě tento měsíc odvoláním. Pokud by Google uspěl, mohl by dosáhnout odložení širších změn v Play Storu plánovaných na červenec 2026, včetně požadavků na podporu obchodů s aplikacemi třetích stran v rámci Play Store a zrcadlení obsahu Play Store v jiných obchodech.

Mezitím však Google zavádí nová bezpečnostní pravidla pro aplikace stažené z jiných zdrojů. Vývojáři, kteří nabízejí aplikace mimo obchod Play Store, budou muset ověřit svou totožnost u Googlu a od roku 2027 nebude možné instalovat aplikace od neověřených vývojářů na většinu zařízení s operačním systémem Android. 

Google tvrdí, že je to z důvodu ochrany uživatelů, nicméně kritici namítají, že to společnosti umožňuje udržet si kontrolu i přesto, že soudy tlačí na její větší otevřenost.

