Computertrends  »  Hardware  »  Herní notebook jako výkonný pracovní nástroj?

Herní notebook jako výkonný pracovní nástroj?

Ľuboslav Lacko
Dnes

Sdílet

Autor: HP
Renomovaní dodavatelé notebooků pro firemní prostředí nabízejí kromě designových ultrabooků pro vedoucí pracovníky nejvyšší třídy také designový formát zvaný pracovní stanice nebo mobilní pracovní stanice. Srovnatelný, ne-li vyšší výpočetní a grafický výkon však nabízejí i herní notebooky, které dobře poslouží i jako pracovní stroje.

Pro hraní nejnovějších her je zapotřebí vysoký výpočetní a zejména grafický výkon. Proto jsou herní notebooky vybaveny výkonnými procesory a grafickými čipy. Jejich výkon lze samozřejmě efektivně využít i pro náročné pracovní úkoly, což ocení inženýři, designéři, grafici, střihači videa, fotografové a mnoho dalších profesí.

Moderní herní notebooky jsou navíc relativně přenosné, takže se hodí i pro práci na cestách. Notebooky jsou vybaveny řadou portů a bezdrátových technologií, což usnadňuje připojení k externím zařízením, jako jsou monitory, tiskárny, skenery a další periferie. To je užitečné zejména pro grafiky a fotografy, kteří často potřebují pracovat s různými externími zařízeními.

prace_s_linuxem_tip

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
0:00/

Nevýhody

Herní notebooky jsou často dražší než běžné pracovní stanice, protože jejich výrobci si nechávají zaplatit i za design a různé barevné světelné efekty. Příliš extravagantní design může být pro některé profese kontraproduktivní. Image renomovaného architekta, i když je v soukromí vášnivým hráčem, rozhodně nezlepší notebook, jehož design se hodí spíše pro cosplayera nebo influencera.

Moderní notebooky mají naštěstí oproti svým předchůdcům konzervativnější design, který se zaměřuje na zdůraznění výkonu, například odvážnějším provedením průduchů chlazení. Herní notebooky jsou primárně určeny pro vysoký výkon, což může vést k rychlejšímu opotřebení některých komponent, například ventilátorů chladicího systému. Pracovní stanice jsou často robustnější a mají delší životnost. Inženýři a grafici, kteří potřebují spolehlivé vybavení na dlouhou dobu, se mohou více přiklánět k investicím do pracovních stanic.

Autor článku

Ľuboslav Lacko

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Politici slibují startupům kapitál z penzijních fondů

Kolik zdravotní pojišťovna přispěje na prázdninový pobyt pro děti?

Hackeři zneužívali GitHub, aby do firem propašovali malware

Firmy se obávají spolehlivosti a kvality vlastních dat

Slyšeli jste o integračním sociálním podniku?

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Děti, nehody a úrazy. Kdo za ně odpovídá a jak je pojistit?

Neumím programovat, ale za pár dní jsem s AI vytvořila dvě aplikace

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Důchodové systémy: Jak to dělají sousedi v Evropě?

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Počítače Copilot+ se ve firmách zatím příliš nechytají

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Zkušební doba po novele zákoníku práce v praktických příkladech

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ