Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Jde o optimistické výsledky, které následují po poklesu tohoto ukazatele u smartphonů zejména v letech 2022 a 2023. Zrychlující se implementace eSIM samotnými výrobci chytrých telefonů je přitom klíčovým faktorem pro nárůstu celého segmentu.
„Podíl smartphonů, které v roce 2024 tvořily dvě třetiny celkových dodávek zařízení s podporou eSIM, se letos dále zvýšil, a to na téměř tři čtvrtiny,“ uvádí Georgia Cooke, analytička ABI Research.
Podle ní to ale ukazuje na určitou stagnaci v oblasti zařízení internetu věcí. „Zpoždění ratifikace standardu SGP.32, který řeší právě problematiku eSIM v IoT, ve finále poměrně výrazně zbrzdilo očekávané nasazení nové generace těchto produktů.“
Avšak vzhledem k tomu, že více než 70 % smartphonů stále ještě nepodporuje eSIM, bude dominance chytrých telefonů, co se týče podpory eSIM, pokračovat až do roku 2030, předpokládá Cooke.
Očekává se, že Čína brzy umožní eSIM v tamějších smartphonech – počínaje pilotním programem společnosti China Unicom, což dále zvýší podíl chytrých telefonů na trhu s eSIM.
Tomu odpovídá i průměrný roční růst (CAGR) – v Asii to v letech 2025 až 2030 bude 22,8 %, zatímco v Evropě a severní Americe to bude citelněji méně (9,8 %, resp. 6,2 %). V obou těchto regionech je ale eSIM významně zastoupená už dnes.
Například v USA už Apple nabízí své telefony pouze s variantou eSIM, a dá se očekávat, že další výrobci to v budoucnu pojmou podobně.
Připravenost operátorů se liší podle země, ale s více než miliardou globálních spotřebitelských profilů eSIM očekávaných v roce 2029 je to výzva pro poskytovatele infrastruktury a dodavatele služeb značná.
