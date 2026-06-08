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Konverzační služby na bázi AI – ač kritizované, rychle rostou

Pavel Louda
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Autor: Depositphotos
Poptávku pohání nejen neustále zlepšování a personalizace zákaznické zkušenosti, ale i rostoucí zájem firem o tzv. konverzační obchodní zprávy (conversational business messaging), kdy firma komunikuje se zákazníky obousměrně, v reálném čase a přirozenou formou namísto tradičních jednostranných kanálů, jako je e-mail nebo statické dokumenty.

Trh s konverzačními AI systémy zaznamená v příštích pěti letech výrazný růst – tržby z těchto služeb vzrostou o více než 250 % z 2,4 miliardy dolarů v letošním roce na 8,5 miliardy dolarů v roce 2030, uvádí analýza společnosti Juniper Research.

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V případě klasických chatbotů bude růst výrazně mírnější – Juniper předpokládá, že do roku 2030 se zvýší počet uživatelů „pouze“ o 59 %.

Na druhou stranu počet uživatelů chatbotů s protokolem RCS (Rich Communication Services), které jsou součástí běžných aplikací pro textové zprávy (není tedy nutné navštěvovat weby firem nebo používat specializované aplikace) dosáhne v roce 2030 hodnoty 520 milionů.  

Konverzační AI se tak rychle stává součástí každodenního života. Podle Juniperu jsou budoucností konverzačních služeb především agentní AI a systémy založené na velkých jazykových modelech.

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Existují však stále určitá omezení, které jejich nasazení brzdí – podle analytiků Juniperu je to skutečnost, že náklady na implementaci těchto služeb pro podniky nadále zůstávají obtížně předvídatelné.

Právě větší předvídatelnost výdajů spolu s klesajícími náklady by měly posílit zájem o konverzační AI. Že si budou moci vyjasnit rozsah potenciálních úspor při nasazení těchto služeb, povzbudí podniky k tomu, aby automatizovaly mnohem více interakcí.

„V souvislosti s tím je nutné, aby dodavatelé konverzační AI vytvořili předplatné modely šité na míru podnikům, které budou nabízet řadu různých funkcí a úrovní využití,“ vysvětluje Peter Boyland, analytik Juniper Research.

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Z hlediska tržeb z konverzační AI jsou v současnosti na čele Spojené státy. Lze to připsat především velkým investicím do služeb konverzační AI v této zemi a také lokální přítomnosti řady klíčových dodavatelů.

Vzhledem k tomu, že se trh konverzační AI stává vysoce konkurenčním, bude rozhodujícím parametrem odlišení jednotlivých poskytovatelů od ostatních, dodává Boyland.

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Autor článku

Pavel Louda

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