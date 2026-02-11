Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Mozilla pracuje na verzi Firefoxu, která umožní vyhnout se v prohlížeči umělé inteligenci. Počínaje verzí Firefox 148, která bude uvedena 24. února, budou uživatelé moci blokovat všechny současné i budoucí funkce generativní umělé inteligence nebo je selektivně zapínat a vypínat.
Nové možnosti se objeví ve speciální sekci ovládacích prvků AI v nastavení Firefoxu pro stolní počítače. Uživatelé, kteří nebudou chtít žádné funkce AI, budou moct zapnout nastavení s názvem „Blokovat vylepšení AI“. V takovém případě nebude Firefox dál zobrazovat vyskakovací okna, připomenutí ani výzvy pro stávající nebo připravované nástroje AI.
Funkce umělé inteligence však bude možné spravovat i selektivně. Patří mezi ně například překlady prohlížených webů, seskupování karet s pomocí AI, náhledy odkazů nebo postranní panel s AI chatbotem, který bude možné osadit Chatem GPT, Copilotem, Gemini, Claudem nebo Le Chatem.
„Umělá inteligence mění web, ale každý od ní očekává něco jiného,“ uvedla Mozilla v příspěvku na svém blogu. „Od mnoha lidí jsme slyšeli, že s ní nechtějí mít nic společného. Ale slyšeli jsme i názory těch, kteří chtějí pracovat s AI nástroji, které jim přinesou opravdový užitek. Naslouchání naší komunitě spolu s naším trvalým závazkem dávat lidem na výběr nás vedlo k vytvoření těchto ovládacích prvků pro AI.“
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
V prosinci jmenovaný nový generální ředitel Mozilly Anthony Enzor-DeMeo jasně uvedl, že ačkoli Mozilla plánuje do Firefoxu přidat AI, nebude ji uživatelům vnucovat.
„Umělá inteligence by měla být vždy volbou – něčím, co lidé mohou snadno vypnout. Měli by vědět, proč daná funkce funguje tak, jak funguje, a jakou hodnotu jim přináší,“ řekl.
Mozilla se ve stávající konkurenci v oblasti AI snaží profilovat jako transparentní. Prezident společnosti Mark Surman buduje partnerství startupů, vývojářů a dalších technologů, kteří chtějí zvýšit důvěryhodnost AI a omezit moc velkých společností jako jsou OpenAI nebo Anthropic, o němž stanice CNBC referovala jako o „rebelské alianci“.
Podle CNBC Mozilla plánuje použít asi 1,4 miliardy dolarů ze svých rezerv na podporu technologických společností a neziskových organizací, včetně svých vlastních projektů, se zaměřením na transparentnost a dohled nad AI.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.