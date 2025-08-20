Computertrends  »  Technologie  »  Meta mění AI strategii

Meta mění AI strategii

Radan Dolejš
Dnes

Autor: meta.com
Meta oznámila zásadní změnu své strategie v oblasti umělé inteligence, která se objevila v oficiálním komuniké 19. srpna 2025. Společnost plánuje rozšířit využívání nejen svých vlastních AI modelů, ale také otevřených a licencovaných modelů třetích stran, což představuje významný posun oproti dosavadní výlučné interní vývojové strategii.

Tento krok přichází v době, kdy Meta čelí rostoucí konkurenci od firem jako OpenAI, Google a Microsoft, které ve svých produktech stále častěji integrují otevřené modely či hybridní řešení. 

Meta si klade za cíl zvýšit flexibilitu a rychlost vývoje AI aplikací, a zároveň optimalizovat náklady spojené s dlouhodobým vývojem vlastních komplexních modelů.

Podle zdrojů blízkých společnosti budou do spolupráce zapojeny přední open-source projekty a licencované technologie, které pomohou Metě zlepšit schopnosti v oblasti zpracování přirozeného jazyka i multimodálních modelů využívajících kombinaci textu, obrazu i zvuku. Očekává se silnější zaměření na agentní AI systémy, které umožní automatizaci komplexních úkolů a rozšíření produktových funkcí.

Praktický pohled do světa SIEM, SOAR a SOC - podcast ze série Kyberbezpečnost s Computertrends
Součástí restrukturalizace je i přehodnocení interních týmů, jejich přesun na agilnější vývojové procesy a zvýšená spolupráce s výzkumnou komunitou. Meta tak reaguje na dynamické změny v AI vývoji a usiluje o udržení vedoucí role i v novém technologickém prostředí.

Analytici vnímají tuto zprávu jako signál, že i velcí hráči musejí více využívat otevřenost a ekosystémovou spolupráci, aby byli konkurenceschopní. 

