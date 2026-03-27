Computertrends  »  Internet

Microsoft odstraní přístup ke Copilot Chat v některých aplikacích M365

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Autor: Microsoft
Microsoft příští měsíc zruší přístup ke svému AI asistentovi v některých aplikacích Office pro největší podnikové zákazníky služby Microsoft 365 a pro ostatní zavede omezení používání.

Microsoft se chystá od 15. dubna zrušit přístup k Copilot Chat v aplikacích Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a PowerPoint, pro velké komerční zákazníky M365. Píše se ve zprávě Microsoftu.

Copilot Chat je v podstatě freemium verzí placeného Microsoft 365 Copilot, který stojí 30 USD na uživatele a měsíc pro větší zákazníky a 21 USD na uživatele a měsíc pro firmy s 300 nebo méně uživateli. Používání Copilotu v rámci aplikací M365 dříve vyžadovalo samostatnou licenci Microsoft 365 Copilot, ale v září 2025 společnost Microsoft zpřístupnila Copilot Chat bez dalších nákladů zákazníkům Microsoft 365.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Jenomže za placenou verzi platí jen tři procenta zákazníků Microsoftu, zbytek využívá Copilot Chat, který poskytuje přístup k mnoha stejným funkcím jako placená verze, s určitými omezeními: vychází spíše z webových dat než z pracovních informací, jako jsou e-maily, soubory a další data, která zákazník propojil s Microsoft 365.

Navíc Microsoft v posledních měsících také rozšířil funkcionalitu Copilot Chat a zavedl ji do aplikací Microsoft 365 – Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote – prostřednictvím postranního panelu, čímž odstranil jednu z mezer oproti placené verzi.

Ale teď zase zařadí zpátečku a zákazníkům Microsoft 365 s více než 2 000 uživateli to zruší a pro ostatní zavede omezení použití.

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy Přečtěte si také:

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

„Od 15. dubna 2026 již nebude Copilot k dispozici v aplikacích Word, Excel, PowerPoint a OneNote pro uživatele Copilot Chat,“ uvedl Microsoft ve zprávě zaslané těmto velkým zákazníkům v centru správních zpráv Microsoft 365. Tento přístup bude místo toho vyžadovat placenou licenci Microsoft 365 Copilot. Přístup k Copilot Chat však pro tyto zákazníky v Outlooku zůstane zachován.

Situace je odlišná u zákazníků s méně než 2 000 uživateli. V tomto případě Microsoft přístup k funkcím Copilotu v aplikacích Word, Excel a PowerPoint pro uživatele Copilot Chat spíše omezí, než aby jej zcela zrušil. To znamená, že uživatelé Copilot Chat budou mít k funkcím „standardní přístup“, přičemž v určitých částech dne bude kvalita a výkon omezeny v závislosti na kapacitě služby.

Uživatelé Copilot Chat mohou také vidět „oznámení v rámci produktu“ týkající se placené licence Microsoft 365 Copilot, uvedl Microsoft v samostatné zprávě pro administrátory v menších podnicích.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Bitcoin pro začátečníky
28. 3. 2026
9:00
Více
Úvod do umělé inteligence – Praktické aplikace
30. 3. 2026
9:00
Více
Web server Apache
14. 4. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Netflix v Česku znovu zdražuje

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Claude ve firmách získává na popularitě

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ