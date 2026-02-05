Microsoft zařízne SharePoint a OneDrive

Microsoft v tichosti oznámil, že plánuje ukončit několik produktů pro spolupráci, které lze zakoupit samostatně bez předplatného Microsoft 365, včetně plánů SharePoint Online a OneDrive for Business.
SharePoint Online je webová verze platformy pro spolupráci s cenovkou 5 dolarů za uživatele/měsíc za plán s 1 TB úložného prostoru v cloudu, respektive 10 dolarů s neomezeným prostorem.
OneDrive for Business rovněž stojí 5 dolarů za uživatele/měsíc a 1 TB úložiště, jeho vylepšená verze pak kapacitu zvyšuje až na 5 TB a přidává další nástroje, jako je prevence ztráty dat, přičemž ji lze rozšířit až na 25 TB pro uživatele v týmu.
Podle Microsoftu však tyto plány už „nedávají smysl“ a jejich zrušení „odráží nízkou poptávku zákazníků po samostatných nabídkách, zvýšený počet případů neúmyslného nebo nestandardního použití a vyšší provozní náklady spojené s udržováním těchto plánů“.
Co „neúmyslné nebo nestandardní použití“ znamená, však společnost blíž nevysvětlila. Primárním způsobem přístupu k funkcím SharePointu a OneDriveu tak zůstávají sady Microsoft 365, které jsou však pochopitelně dražší. Samostatné plány Microsoft přestane prodávat 31. května 2026 a provoz služeb ukončí v prosinci 2029.
