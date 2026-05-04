Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady. Co v něm najdete?

Úvodní téma vydání se věnuje možnosti využití kvantových počítačů pro modelování klimatu a předpověď počasí. Článek ukazuje, proč dnešní klimatické modely narážejí na limity výkonu i přesnosti a jak by právě kvantové technologie mohly pomoci lépe zachytit složité atmosférické procesy.
Nejde přitom o laciný futurismus, ale o praktickou debatu nad tím, kde mají kvantové výpočty skutečný potenciál, kde zatím narážejí na své limity a proč se jako nejslibnější cesta jeví hybridní model spojující klasické superpočítače s kvantovým computingem.
Velký prostor dostává také virtuální, augmentovaná a smíšená realita. Text ukazuje, že XR technologie se dávno neposuzují jen optikou herního průmyslu nebo neúspěšných vizí metaverza. Naopak se stále pevněji usazují v průmyslu, logistice, zdravotnictví, vzdělávání i maloobchodu.
V článku najdete konkrétní příklady využití digitálních dvojčat, školení zaměstnanců ve VR, rozšířené reality při servisu a montáži i prostorové spolupráce na dálku. Zároveň nechybí realistický pohled na limity tohoto segmentu, ať už jde o ergonomii zařízení, náklady, bezpečnost dat nebo nároky na konektivitu.
V části IT v praxi se vydání zaměřuje na digitální pracoviště a jejich méně viditelné stránky. Článek připomíná, že digitalizace pracovního prostředí sice přináší vyšší flexibilitu i efektivitu, současně ale otevírá nové otázky kolem produktivity, správy nástrojů, bezpečnosti i reálného dopadu na zaměstnance.
Další text se věnuje cloudovým strategiím a ukazuje, že rozhodování o cloudu už dávno není jednoduché dilema mezi on-premise a veřejným cloudem. Firmy stále častěji řeší kombinaci různých modelů, suverenitu dat, ekonomiku provozu i to, jak sladit technologické ambice s regulatorními a provozními požadavky.
Pozornost si zaslouží i článek o AI v zařízeních a na okraji sítě. Téma edge AI se posouvá z teorie do praxe a firmy začínají zvažovat, kdy je výhodnější přesunout zpracování dat blíž ke zdroji místo spoléhání výhradně na cloud. Právě zde se otevírá prostor pro rychlejší rozhodování, nižší latenci, lepší kontrolu nad daty i nové typy podnikových aplikací.
Nechybí ani pravidelný servis aktualit, který mapuje novinky ze světa hardwaru, pracovních stanic, nositelné elektroniky, superpočítačů, cloudových služeb nebo vývoje trhu s PC.
Součástí vydání je také další díl seriálu věnovaného NIS2 a také vložený magazín Securitytrends.
